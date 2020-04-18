Смартфоны OPPO обрушились в цене до рекордно низкого уровня

OPPO установили суперцены на некоторые модели смартфонов на период с 10 по 26 апреля. Теперь во всех торговых сетях, где официально представлены смартфоны OPPO, можно сделать покупку по выгодной цене. В акции участвуют следующие модели: Орро A9 2020, Орро Reno2 Z и Орро Reno2.
OPPO A9 2020: качественные снимки, впечатляющая автономность
Старая цена 6 499 грн - Новая цена 5 999 грн
Ультраширокоугольная камера на 48 Мп с четырьмя объективами и режимом Ultra Night 2.0
Аккумулятор повышенной емкости (5000 мАч) с функцией обратной зарядки
Двойные стерео динамики с технологией Dolby Atmos®
Процессор Snapdragon 665 с режимом Game Boost 2.0
Экран диагональю 6,5 дюймов
Смартфон OPPO A92020
OPPO Reno2: ZOOMируй мечту
Старая цена 15 999 грн - Новая цена 14 999 грн
48Мп ультрачеткая основная камера
8Мп широкоугольный модуль
13Мп выдвижная фронтальная камера «Плавник акулы»
2Мп монообъектив.
Мощный аккумулятор на 4000 мАч
Сверхбыстрая зарядка VOOC 3.0
Сенсорный экран Multi-touch
Ультрабыстрый подэкранный сканер отпечатка пальца
Смартфон ОPPO Reno2
OPPO Reno2 Z: Поймай воображение
Старая цена 11 999 грн - Новая цена 9 999 грн
48Мп ультрачеткая основная камера с четырьмя объективами и новым ультраночным режимом
Мощный аккумулятор 4000 мАч,
Сверхбыстрая зарядка VOOC 3.0
Сенсорный экран Multi-touch,
Ультрабыстрый подэкранный сканер отпечатка пальца
Смартфон ОPPO Reno2 Z
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