Смартфоны OPPO обрушились в цене до рекордно низкого уровня

OPPO установили суперцены на некоторые модели смартфонов на период с 10 по 26 апреля. Теперь во всех торговых сетях, где официально представлены смартфоны OPPO, можно сделать покупку по выгодной цене. В акции участвуют следующие модели: Орро A9 2020, Орро Reno2 Z и Орро Reno2.

OPPO A9 2020: качественные снимки, впечатляющая автономность

Старая цена 6 499 грн - Новая цена 5 999 грн

Ультраширокоугольная камера на 48 Мп с четырьмя объективами и режимом Ultra Night 2.0

Аккумулятор повышенной емкости (5000 мАч) с функцией обратной зарядки

Двойные стерео динамики с технологией Dolby Atmos®

Процессор Snapdragon 665 с режимом Game Boost 2.0

Экран диагональю 6,5 дюймов

Смартфон OPPO A92020







OPPO Reno2: ZOOMируй мечту

Старая цена 15 999 грн - Новая цена 14 999 грн

48Мп ультрачеткая основная камера

8Мп широкоугольный модуль

13Мп выдвижная фронтальная камера «Плавник акулы»

2Мп монообъектив.

Мощный аккумулятор на 4000 мАч

Сверхбыстрая зарядка VOOC 3.0

Сенсорный экран Multi-touch

Ультрабыстрый подэкранный сканер отпечатка пальца





Смартфон ОPPO Reno2

OPPO Reno2 Z: Поймай воображение

Старая цена 11 999 грн - Новая цена 9 999 грн

48Мп ультрачеткая основная камера с четырьмя объективами и новым ультраночным режимом

Мощный аккумулятор 4000 мАч,

Сверхбыстрая зарядка VOOC 3.0

Сенсорный экран Multi-touch,

Ультрабыстрый подэкранный сканер отпечатка пальца





Смартфон ОPPO Reno2 Z

Акция от OPPO — прекрасная возможность получить крутой гаджет по приятной цене. Ищите акционные предложения в сетях Comfy, Eldorado, Фокстрот, на Розетке и других.