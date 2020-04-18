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Смартфоны OPPO обрушились в цене до рекордно низкого уровня

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MobilZone
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OPPO установили суперцены на некоторые модели смартфонов на период с 10 по 26 апреля. Теперь во всех торговых сетях, где официально представлены смартфоны OPPO, можно сделать покупку по выгодной цене. В акции участвуют следующие модели: Орро A9 2020, Орро Reno2 Z и Орро Reno2.


OPPO A9 2020: качественные снимки, впечатляющая автономность


Старая цена 6 499 грн - Новая цена 5 999 грн


  • Ультраширокоугольная камера на 48 Мп с четырьмя объективами и режимом Ultra Night 2.0

  • Аккумулятор повышенной емкости (5000 мАч) с функцией обратной зарядки

  • Двойные стерео динамики с технологией Dolby Atmos®

  •  Процессор Snapdragon 665 с режимом Game Boost 2.0

  •  Экран диагональю 6,5 дюймов


                              

Смартфон OPPO A92020



OPPO Reno2: ZOOMируй мечту


Старая цена 15 999 грн - Новая цена 14 999 грн

  •   48Мп ультрачеткая основная камера

  •   8Мп широкоугольный модуль

  •   13Мп выдвижная фронтальная камера «Плавник акулы»

  • 2Мп монообъектив.

  • Мощный аккумулятор на 4000 мАч

  • Сверхбыстрая зарядка VOOC 3.0

  • Сенсорный экран Multi-touch

  •  Ультрабыстрый подэкранный сканер отпечатка пальца

                                     


Смартфон ОPPO Reno2


OPPO Reno2 Z: Поймай воображение

Старая цена 11 999 грн - Новая цена 9 999 грн

  • 48Мп ультрачеткая основная камера с четырьмя объективами и новым ультраночным режимом

  • Мощный аккумулятор 4000 мАч,

  • Сверхбыстрая зарядка VOOC 3.0

  • Сенсорный экран Multi-touch,

  • Ультрабыстрый подэкранный сканер отпечатка пальца


Смартфон ОPPO Reno2 Z

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