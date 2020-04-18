Samsung Galaxy Note 20 будет иметь суперёмкую батарею

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 был анонсирован в прошлом году, который появился с батареей на 3500 мАч, и согласно сообщению, его преемник - на Note 20 - получит суперёмкую батарею.Голландский блог утверждает, что аккумуляторная часть Galaxy Note20 имеет спортивную модель кода, которая имеет номинальную емкость 3880 мАч, что означает типичную емкость около 4000 мАч. Это тот же размер, что и у батареи Galaxy S20.Учитывая, что обычная батарея Note20 получает батарею большего размера, мы предполагаем, что Note20 + также будет иметь большую батарею, которая может быть емкостью 4500 мАч, например, S20 + имеет 5000 мАч, как S20 Ultra.Подробности о серии Note20 пока отсутствуют, но версия 5G модели Plus посетила Geekbench ранее в этом месяце, раскрывая некоторые технические характеристики в процессе: Android 10, 8 ГБ ОЗУ и, что, вероятно, Snapdragon 865+ SoC.Говорят, что линейка Galaxy Note20 будет анонсирована в августе, несмотря на пандемию COVID-19, но Samsung может предпочесть онлайн-мероприятие для анонса, а не фактическое открытое мероприятие.