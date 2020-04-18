Samsung Galaxy Note 20 будет иметь суперёмкую батарею

Samsung Galaxy Note 10 был анонсирован в прошлом году, который появился с батареей на 3500 мАч, и согласно сообщению Galaxy Club, его преемник - на Note 20 - получит суперёмкую батарею.
Голландский блог утверждает, что аккумуляторная часть Galaxy Note20 имеет спортивную модель кода EB-BN980ABY, которая имеет номинальную емкость 3880 мАч, что означает типичную емкость около 4000 мАч. Это тот же размер, что и у батареи Galaxy S20.
Учитывая, что обычная батарея Note20 получает батарею большего размера, мы предполагаем, что Note20 + также будет иметь большую батарею, которая может быть емкостью 4500 мАч, например, S20 + имеет 5000 мАч, как S20 Ultra.
Подробности о серии Note20 пока отсутствуют, но версия 5G модели Plus посетила Geekbench ранее в этом месяце, раскрывая некоторые технические характеристики в процессе: Android 10, 8 ГБ ОЗУ и, что, вероятно, Snapdragon 865+ SoC.
Говорят, что линейка Galaxy Note20 будет анонсирована в августе, несмотря на пандемию COVID-19, но Samsung может предпочесть онлайн-мероприятие для анонса, а не фактическое открытое мероприятие.
Голландский блог утверждает, что аккумуляторная часть Galaxy Note20 имеет спортивную модель кода EB-BN980ABY, которая имеет номинальную емкость 3880 мАч, что означает типичную емкость около 4000 мАч. Это тот же размер, что и у батареи Galaxy S20.
Учитывая, что обычная батарея Note20 получает батарею большего размера, мы предполагаем, что Note20 + также будет иметь большую батарею, которая может быть емкостью 4500 мАч, например, S20 + имеет 5000 мАч, как S20 Ultra.
Подробности о серии Note20 пока отсутствуют, но версия 5G модели Plus посетила Geekbench ранее в этом месяце, раскрывая некоторые технические характеристики в процессе: Android 10, 8 ГБ ОЗУ и, что, вероятно, Snapdragon 865+ SoC.
Говорят, что линейка Galaxy Note20 будет анонсирована в августе, несмотря на пандемию COVID-19, но Samsung может предпочесть онлайн-мероприятие для анонса, а не фактическое открытое мероприятие.