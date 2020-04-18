Начинаются предварительные заказы iPhone SE (2020)

Сегодня компания Apple начала принимать предварительные заказы на новый iPhone SE, который был представлен на этой неделе. Предварительные заказы появились в США и в более 40 других странах и территориях. Эти предварительные заказы должны начаться ровно через неделю с сегодняшнего дня.
Однако, если вы еще не оформили свой предварительный заказ в США, вам действительно придется ждать еще немного, пока ваш новый iPhone SE не достигнет вас. Это связано с тем, что на этом этапе сроки доставки уже сместились до начала мая и, очевидно, могут сместиться еще дальше в ближайшие несколько часов или дней.
Это означает, что новый iPhone SE кажется довольно популярным, особенно в США. Опять же, мы не знаем точно, каковы были первоначальные запасы Apple для устройства, так что это может быть просто случай недостаточной поставки. Какой бы ни была реальность, если вы хотите iPhone SE, вы также можете быстро выполнить этот предварительный заказ.
Вещи, кажется, менее экстремальные в других частях мира, где оценки отгрузки от 24 апреля все еще показываются в интернет-магазинах Apple.
iPhone SE - это, по сути, iPhone 8 с новейшим чипсетом A13 и улучшенным программным обеспечением камеры. Он предлагается в черном, белом и красном цветах.
Однако, если вы еще не оформили свой предварительный заказ в США, вам действительно придется ждать еще немного, пока ваш новый iPhone SE не достигнет вас. Это связано с тем, что на этом этапе сроки доставки уже сместились до начала мая и, очевидно, могут сместиться еще дальше в ближайшие несколько часов или дней.
Это означает, что новый iPhone SE кажется довольно популярным, особенно в США. Опять же, мы не знаем точно, каковы были первоначальные запасы Apple для устройства, так что это может быть просто случай недостаточной поставки. Какой бы ни была реальность, если вы хотите iPhone SE, вы также можете быстро выполнить этот предварительный заказ.
Вещи, кажется, менее экстремальные в других частях мира, где оценки отгрузки от 24 апреля все еще показываются в интернет-магазинах Apple.
iPhone SE - это, по сути, iPhone 8 с новейшим чипсетом A13 и улучшенным программным обеспечением камеры. Он предлагается в черном, белом и красном цветах.