ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

18:00
Samsung Galaxy Note 20 будет иметь суперёмкую батарею
16:53
Смартфоны OPPO обрушились в цене до рекордно низкого уровня
15:50
Начинаются предварительные заказы iPhone SE (2020)
14:00
Предполагаемый Realme X3 всплывает на TENAA
12:00
Обновление Samsung Galaxy Z Flip улучшает режим Flex для камеры
10:00
Oppo A92s представлен официально: характеристики и цены
08:00
iPhone 12 Pro Max полностью раскрыт
21:00
Стала известна официальная дата анонса Meizu 17
19:29
Плюсы и минусы лучшего на данный момент Android-смартфона в мире
18:00
Xiaomi Redmi Note 9 засветился в списке TENAA
16:00
OnePlus 8 и 8 Pro получают свое первое обновление программного обеспечения
14:00
Первое официальное изображение iQOO Neo3 от vivo
12:00
Стала известна дата официального анонса Realme Narzo 10 и 10A
10:00
Sony выпустит только ограниченное количество консолей PlayStation 5
09:30
iQOO Neo3 5G получает рекордный бал в тестах производительности AnTuTu
08:00
Тестирование MIUI 12 подходит к концу и готовится к выходу
06:30
Новая ОС от Microsoft работает в два раза быстрее Windows 10
05:00
Купить Sony PlayStation 5 будет почти невозможно
02:00
Казино MonoSlot для игры на гривны
20:00
Дата запуска серии Huawei Nova 7 подтверждена
17:30
Расскрыты главные секреты iPhone SE (2020)
16:00
Представлен Samsung Galaxy Tab S6 Lite: характеристики и цены
14:00
Samsung достигает рекордных скоростей 5G mmWave
12:00
Motorola Edge появится на первом живом изображении
10:00
Новый iPhone SE получил свой первый промо-ролик
08:00
Информация о ценах и наличии iPhone SE (2020)
21:00
Новый iPhone SE представлен официально - дешевле не бывает
19:37
Новый телефон Nubia Play с 5G появится уже в этом месяце
17:13
Honor 30 Pro + занял призовое место в тестах DxOMark
14:35
OnePlus 8 Pro проходит испытание на прочность
13:02
Все версии Lenovo Legion будут поставляться с супер мощной зарядкой
11:45
iQOO Neo3 станет самым дешевым смартфоном на базе Snapdragon 865
09:45
Xiaomi Mi 10 Pro против Samsung Galaxy S20 Ultra - дороже, значит лучше
 Больше новостей
» » Начинаются предварительные заказы iPhone SE (2020)
-

Начинаются предварительные заказы iPhone SE (2020)

Поделиться:
MobilZone / Бизнес / Гаджеты
469
Сегодня компания Apple начала принимать предварительные заказы на новый iPhone SE, который был представлен на этой неделе. Предварительные заказы появились в США и в более 40 других странах и территориях. Эти предварительные заказы должны начаться ровно через неделю с сегодняшнего дня.

Однако, если вы еще не оформили свой предварительный заказ в США, вам действительно придется ждать еще немного, пока ваш новый iPhone SE не достигнет вас. Это связано с тем, что на этом этапе сроки доставки уже сместились до начала мая и, очевидно, могут сместиться еще дальше в ближайшие несколько часов или дней.
Это означает, что новый iPhone SE кажется довольно популярным, особенно в США. Опять же, мы не знаем точно, каковы были первоначальные запасы Apple для устройства, так что это может быть просто случай недостаточной поставки. Какой бы ни была реальность, если вы хотите iPhone SE, вы также можете быстро выполнить этот предварительный заказ.

Вещи, кажется, менее экстремальные в других частях мира, где оценки отгрузки от 24 апреля все еще показываются в интернет-магазинах Apple.

iPhone SE - это, по сути, iPhone 8 с новейшим чипсетом A13 и улучшенным программным обеспечением камеры. Он предлагается в черном, белом и красном цветах.