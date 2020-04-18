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Предполагаемый Realme X3 всплывает на TENAA

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MobilZone / Гаджеты
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Смартфон Realme с номером модели RMX2142 и предполагаемым сертификатом 3C Realme X3 в упаковке на прошлой неделе, показывающий процесс зарядки 30 Вт и поддержку 5G. Теперь этот смартфон появился на TENAA с новыми деталями.
Realme X2

Согласно TENAA, RMX2142 имеет толщину 8,9 мм и дисплей с диагональю 6,57 дюйма. Разрешение экрана не упоминается, но оно может составлять 1080p.

Список также показывает, что RMX2142 комплектуется аккумулятором емкостью 4100 мАч, который, вероятно, будет питаться через порт USB-C.

TENAA не раскрывает никаких других подробностей о смартфоне, поэтому нам придется подождать, пока список не будет заполнен полными характеристиками и изображениями.
В дополнение к X3 Realme готовится также представить X3 SuperZoom. Он уже получил сертификаты NBTC, EEC и BIS. Смартфон с номером модели RMX2086 был замечен на Geekbench со Snapdragon 855+ SoC, 12 ГБ оперативной памяти и Android 10, который, вероятно, будет иметь интерфейс Realme.

Об этих смартфонах пока нет сведений от Realme, но мы ожидаем услышать о них больше в ближайшие недели.