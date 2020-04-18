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Обновление Samsung Galaxy Z Flip улучшает режим Flex для камеры

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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У Samsung сегодня большой день обновлений. Помимо выпуска One UI 2.1 для Galaxy Note10 Lite, компания также начала рассылать новую версию программного обеспечения для Galaxy Z Flip.

Это принесет с собой апрельские исправления безопасности, а также улучшит Flex Mode для камеры. До этого при использовании встроенного приложения камеры в режиме Flex видоискатель всегда находился на верхней стороне телефона, а элементы управления - на нижней. Но после того, как вы установите новую версию, вы сможете ее перевернуть (извините за каламбур). Вам просто нужно дважды нажать на окно предварительного просмотра, когда вы находитесь в режиме Flex, чтобы переместить его на другую сторону устройства.
Режим Flex включается в определенных приложениях, когда вы удерживаете Z Flip с экраном под углом 90 градусов или близко к нему.

Новая версия программного обеспечения - F700FXXU1ATD6, и она в настоящее время замечена в Италии. Он должен быстро пробраться в другие европейские страны, возможно, в течение нескольких дней. В конце концов, он должен получить всемирную версию, конечно.