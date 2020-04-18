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Oppo A92s представлен официально: характеристики и цены

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MobilZone / Гаджеты
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Oppo A92s появляется в официальном магазине Oppo в Китае и на JD.com с полными характеристиками и рендерами. И, оказывается, слухи были верны, поскольку телефон оснащен дисплеем с частотой 120 Гц и работает на новом чипсете MediaTek Dimensity 800.

Телефон построен на 6,57-дюймовом IPS ЖК-экране с частотой обновления 120 Гц и имеет разрешение Full HD + (1080 x 2400px).
Oppo A92s в черном

Конфигурации памяти: 6 ГБ/128 ГБ или 8 ГБ/128 ГБ. На задней панели есть настройка из четырех камер, но раскрыта только основная камера - 48MP с диафрагмой f/1.7. Передний 16MP с f/2.0, соединенным датчиком глубины 2MP. И если мы пойдем по списку TENAA от другого дня, вторичная камера имеет сверхширокую 8-мегапиксельную камеру с 2-мегапиксельным датчиком глубины и 2-мегапиксельной макросъемкой.
Oppo A92s в белом

Аккумулятор также отсутствует в спецификации, но мы знаем, что он составляет 3890 мАч от предыдущих утечек и поддерживает быструю зарядку 20 Вт. Запрашиваемая цена базовой модели составляет 2199 юаней (310 долларов США), а версия на 8 ГБ/128 ГБ продается по цене 2499 (350 долларов США).

Очевидно, что списки не являются полными, и Oppo еще не объявил об этом официально. Таким образом, мы предполагали, что в скором времени будут перечислены полные спецификации.