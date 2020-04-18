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» » iPhone 12 Pro Max полностью раскрыт
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iPhone 12 Pro Max полностью раскрыт

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MobilZone / Гаджеты
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Несмотря на то, что Apple должна представить свою новую линейку iPhone в сентябре этого года, производитель смартфонов, как предполагается, уже закончил дизайн, или, по крайней мере, близок к тому, чтобы это сделать, и, к счастью, кто-то заполучил рендеры САПР для предположительно названного iPhone 12 Pro Max.
Новые рендеры САПР показывают много новых изменений в дизайне, но также важно отметить, что дизайн, который вы видите здесь, выполнен примерно на 70%. Еще предстоит проделать определенную работу с размещением задней камеры и выемкой.
В любом случае, остальные детали должны быть точными, а рисунки соответствуют тому, что до сих пор говорят слухи - смартфон будет иметь плоские грани, как iPad Pro. Это также напоминает нам немного о дизайне iPhone 5s.


Дисплей будет иметь значительно более тонкие рамки - примерно на 0,9 тоньше, чем текущие, а выемка, если она будет завершена, будет чуть шире, чем на OnePlus 6, для справки, но все же меньше, чем на сегодняшний день. Это позволило бы увеличить дисплей - 6,7", но корпус будет немного выше и шире.

Теперь, формируя квадратную форму для своей четырехмодульной настройки, iPhone 12 Pro Max будет также включать датчик LiDAR, но он может быть расположен по-другому, как мы уже отмечали. Расположение камеры все еще не окончательно.

И, наконец, решетка динамика будет выглядеть по-другому, в то время, как сами динамики будут увеличивать громкость на 10-15%.

Это довольно серьезная утечка, и, учитывая, что источник САПР утверждает, что дизайн не завершен, так как некоторые детали могут измениться до запуска.