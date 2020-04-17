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Стала известна официальная дата анонса Meizu 17

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MobilZone / Гаджеты
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Одним из самых скромных флагманов этого года является смартфон от Meziu - Meizu 17. Он до сих пор не выпущен, но за последние несколько месяцев подвергся множеству утечек, поэтому мы знаем, чего ожидать. Теперь мы даже знаем, когда он прибудет.

И нет, это не сегодня, как изначально предполагалось. Похоже, что мы немного потеряли в переводе, и сегодняшнее объявление Meizu было посвящено технологии mSmart 5G.
Согласно официальному рекламному плакату, телефон должен прибыть 22 апреля, а анонс идет с полностью фронтальной визуализацией устройства, подтверждающей то, что мы уже видели раньше. Довольно маленький дизайн камеры с отверстием в правом верхнем углу выглядит довольно внушительно. И, конечно, смартфон будет иметь сканер отпечатков пальцев на передней панели. Не то, чтобы мы ожидали чегото инного.

Еще одним важным моментом является то, что телефон будет поддерживать так называемую технологию mSmart 5G, которая была анонсирована ранее сегодня. Остальные из слухов о возможностях: 90-ГГц OLED-панель, четырехмодульная камера на задней панели и 30 Вт быстрой зарядки для не-Pro версии и 65 Вт для Pro.

На данный момент мы не знаем, выйдет ли телефон за пределы Китая, поскольку сам запуск будет для Китая. Мы узнаем через пару дней.