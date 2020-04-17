Плюсы и минусы лучшего на данный момент Android-смартфона в мире

Samsung Galaxy S20 Ultra: преимущества

Samsung Galaxy S20 Ultra: недостатки

Как работает Samsung Galaxy S20 Ultra? мы назовем плюсы и минусы самого мощного смартфона в истории корейского производителя. Стоит ли покупать?Почти все отзывы, которые я читал при написании этого текста, четко указывают на самое большое преимущество Galaxy S20 Ultra (спойлер - это не камера). Конечно, речь идет об экране . Без сомнения, в настоящее время это лучшая матрица, которую можно найти в смартфоне. 120 Гц - есть (хотя только с FullHD +). Идеальные цвета? Конечно.Батарея тоже радует. Здесь разные тесты давали разные результаты, но я решил включить это в преимущества устройства. 5000 мАч и мгновенная зарядка впечатляют, поэтому даже использование 120 Гц (вероятно, никто будет выбирать 60 Гц и 4K) не мешает для полного дня интенсивного использования без подзарядки.В конце концов - топовая камера. Является ли она лучшей на рынке? Это уже спорный вопрос, и есть разные мнения. Сразу после премьеры писали, что 100-кратный зум - это больше игрушка, чем действительно полезная функция. Некоторые из критиков указывают на на Pixel 4 и iPhone 11 Pro, и я не особенно удивлен. Тем не менее, Samsung не имеет себе равных в дневных фото, никто не утверждал иначе.Как и в случае со всеми топ-флагманами, это также очевидно и не может обсуждаться. Samsung Galaxy S20 ужасно дорог. Однако, если мы сравним его с еще более дорогим Galaxy Z Flip, который уступает в каждой возможной точке сравнения по спецификации и возможностям (кроме компактности, конечно), то можно почувствовать себя немного лучше.Другим недостатком Samsung Galaxy S20 Ultra, который фактически может испортить ощущение от повседневного использования смартфона, является считыватель отпечатков пальцев. По мнению большинства критиков, ничего не улучшилось с прошлого года, и ультразвуковой сканер по-прежнему бледен по сравнению с конкурентами. Жаль, потому что они обещали не только быструю разблокировку, но и датчик большей площади.Интересно, что одно из преимуществ также является и недостатком. Как вы, наверное, догадались, речь идет о возможностях камеры. Из-за огромной матрицы и отсутствия переменной диафрагмы, известной в предшественниках, существует проблема с автофокусом. Фокусировка иногда плохо срабатывает, и та часть фотографии, которая нам нужна, остается размытой. То же самое было написано о записи в 8K - пока что это просто понты, как 100-кратный зум.Последний пункт, который был отмечен в обзорах - дизайн. Я провел достаточно времени с S20 Ultra, чтобы составить мнение об эргономике, поэтому я добавлю кое-что от себя. Сам внешний вид - дело вкуса, но смартфон не особенно удобен даже в большой ладони. У меня есть еще одна жалоба - это действительно тяжелый аппарат, даже по сравнению с Xiaomi Mi Max 3, и это, вероятно, говорит о многом.