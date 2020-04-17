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Xiaomi Redmi Note 9 засветился в списке TENAA

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MobilZone / Гаджеты
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Уже выпущены почти все члены семейства Redmi Note 9, и настало время выйти версии Redmi Note 9. И согласно этому списку TENAA, нам не придется ждать очень долго. Тот же телефон появился на китайском веб-сайте сертификации 3C.

Теперь, как и во всех списках TENAA, в этом разделе приведены основные характеристики и большая часть дизайна. Последний, похоже, соответствует остальным телефонам Redmi Note 9 с четырехмодульной камерой на задней панели. Дисплей IPS LCD 6,43 "со стандартным на сегодняшний день разрешением 1080 x 2340 пикселей. Аккумулятор рассчитан на 4920 мАч.
Изображения Redmi Note 9

Тем не менее, вместо сканера отпечатков пальцев, установленного сбоку, ванильная модель оснащена сканером на задней панели. Кроме того, отверстие для селфи-камеры расположено в левом верхнем углу, а не в центре.

Похоже, что настройка камеры включает основной датчик на 48MP и фронтальный на 13MP. И, к сожалению, нет информации об остальных камерах, а также чипсете. Предполагается, что это MediaTek Helio 80 SoC, но это еще не подтверждено. Тем не менее, конфигурации памяти составляют 3 ГБ/4 ГБ/6 ГБ ОЗУ с 32 ГБ/64 ГБ/128 ГБ встроенной памяти. Слот для карт памяти microSD также доступен.

Это почти все, что мы могли бы извлечь из этого списка, но, судя по всему, это не займет много времени, прежде чем Redmi Note 9 будет официально анонсирован. В конце концов, он прошел большинство обязательных сертификатов в стране.