OnePlus 8 и 8 Pro получают свое первое обновление программного обеспечения

OnePlus 8 и 8 Pro будут прибывать в руки первым клиентам в ближайшее время, и когда эти люди вытянут свои устройства из коробок, то получат обновления программного обеспечения.Это OxygenOS 10.5.4, все еще основанный на Android 10, конечно. Похоже, что цель здесь состоит в том, чтобы решить множество проблем и улучшить общие характеристики системы. Полный список изменений одинаков для обоих телефонов, и он довольно большой.Как вы можете видеть, даже после применения этого обновления вы все еще будете на уровне исправления безопасности, выпущенного марте 2020 года, которому сейчас уже месяц. Надеемся, что в будущем OnePlus станет лучше в своевременных обновлениях безопасности.С новым программным обеспечением, OnePlus Bullets Wireless Z, которые были анонсированы вместе с новыми смартфонами, можно интегрировать с Dolby Atmos, чтобы обеспечить вам лучшее качество звука.