OnePlus 8 и 8 Pro получают свое первое обновление программного обеспечения

OnePlus 8 и 8 Pro будут прибывать в руки первым клиентам в ближайшее время, и когда эти люди вытянут свои устройства из коробок, то получат обновления программного обеспечения.
Это OxygenOS 10.5.4, все еще основанный на Android 10, конечно. Похоже, что цель здесь состоит в том, чтобы решить множество проблем и улучшить общие характеристики системы. Полный список изменений одинаков для обоих телефонов, и он довольно большой.
Вот список изменений:
Система
• Улучшена стабильность системы
• Улучшено отображение значков в строке состояния
• Улучшенный опыт жестов спины
• OnePlus Bullets Wireless Z теперь можно интегрировать с Dolby Atmos для лучшего качества звука
• Добавлена функция двойного касания, чтобы активировать экран блокировки в режиме внешнего дисплея или за пределами экрана.
• Добавлен раздел советов и поддержки OnePlus в настройках.
• Добавлен Live Caption, он будет обнаруживать речь в медиа и автоматически генерировать титры [Включить: Настройки-Система-Доступность-Live Caption]
• Обновление Android Security Patch до 2020.03
• Обновлен пакет GMS до 2020.02
Камера
• Оптимизирован опыт съемки камеры и улучшена стабильность
• Оптимизирован эффект анимации и улучшен опыт взаимодействия
• Добавлена функция видеофильтра
Разблокировка отпечатков пальцев
• Оптимизирован опыт разблокировки отпечатков пальцев при разблокировке устройства
Обновления телефона
• Добавлена информация о контактах для входящих звонков
Сетевые обновления
• Оптимизированная производительность и стабильность передачи данных в сети
Обновления Voice Assistant
• Теперь вы можете разбудить голосового помощника по своему выбору, просто нажав и удерживая кнопку питания [Для включения: Настройки-Кнопки и жесты-Нажмите и удерживайте кнопку питания-Выберите приложение, которое вы хотите активировать]
Как вы можете видеть, даже после применения этого обновления вы все еще будете на уровне исправления безопасности, выпущенного марте 2020 года, которому сейчас уже месяц. Надеемся, что в будущем OnePlus станет лучше в своевременных обновлениях безопасности.
С новым программным обеспечением, OnePlus Bullets Wireless Z, которые были анонсированы вместе с новыми смартфонами, можно интегрировать с Dolby Atmos, чтобы обеспечить вам лучшее качество звука.
Это OxygenOS 10.5.4, все еще основанный на Android 10, конечно. Похоже, что цель здесь состоит в том, чтобы решить множество проблем и улучшить общие характеристики системы. Полный список изменений одинаков для обоих телефонов, и он довольно большой.
Вот список изменений:
Система
• Улучшена стабильность системы
• Улучшено отображение значков в строке состояния
• Улучшенный опыт жестов спины
• OnePlus Bullets Wireless Z теперь можно интегрировать с Dolby Atmos для лучшего качества звука
• Добавлена функция двойного касания, чтобы активировать экран блокировки в режиме внешнего дисплея или за пределами экрана.
• Добавлен раздел советов и поддержки OnePlus в настройках.
• Добавлен Live Caption, он будет обнаруживать речь в медиа и автоматически генерировать титры [Включить: Настройки-Система-Доступность-Live Caption]
• Обновление Android Security Patch до 2020.03
• Обновлен пакет GMS до 2020.02
Камера
• Оптимизирован опыт съемки камеры и улучшена стабильность
• Оптимизирован эффект анимации и улучшен опыт взаимодействия
• Добавлена функция видеофильтра
Разблокировка отпечатков пальцев
• Оптимизирован опыт разблокировки отпечатков пальцев при разблокировке устройства
Обновления телефона
• Добавлена информация о контактах для входящих звонков
Сетевые обновления
• Оптимизированная производительность и стабильность передачи данных в сети
Обновления Voice Assistant
• Теперь вы можете разбудить голосового помощника по своему выбору, просто нажав и удерживая кнопку питания [Для включения: Настройки-Кнопки и жесты-Нажмите и удерживайте кнопку питания-Выберите приложение, которое вы хотите активировать]
Как вы можете видеть, даже после применения этого обновления вы все еще будете на уровне исправления безопасности, выпущенного марте 2020 года, которому сейчас уже месяц. Надеемся, что в будущем OnePlus станет лучше в своевременных обновлениях безопасности.
С новым программным обеспечением, OnePlus Bullets Wireless Z, которые были анонсированы вместе с новыми смартфонами, можно интегрировать с Dolby Atmos, чтобы обеспечить вам лучшее качество звука.