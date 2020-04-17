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» » Первое официальное изображение iQOO Neo3 от vivo
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Первое официальное изображение iQOO Neo3 от vivo

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MobilZone / Гаджеты
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Vivo iQOO Neo3 станет самым дешевым смартфоном Snapdragon 865 на рынке и появится в четверг, 23 апреля. Сегодня бренд-менеджер Feng Yufei опубликовал на Weibo первое официальное изображение телефона - он будет иметь три датчика в прямоугольной форме в верхнем левом углу и аккуратный сине-черный градиент.

Мы также ожидаем, что у телефона будет 44 Вт быстрой зарядки, так как телефон с номером модели V1981A был сертифицирован в CCC с зарядным устройством 11V / 4A.

Спекуляции о vivo iQOO Neo3 скудны, но мы подозреваем, что экран будет жидкокристаллическим, поскольку сканер отпечатков пальцев расположен сбоку, как показано на официальном изображении. На данный момент есть подтверждение, что iQOO Neo3 от vivo будет оснащен адаптивной частотой обновления 144 Гц - это означает, что устройство автоматически переключит частоту в зависимости от запущенного приложения или игры.