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Стала известна дата официального анонса Realme Narzo 10 и 10A

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MobilZone / Гаджеты
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Realme должен был представить смартфоны Narzo 10 и Narzo 10А 26 марта в Индии, но запуск был отложен в связи с распространением COVID-19 в стране. Однако, сегодня компания объявила, что 21 апреля представит линейку Narzo 10 через предварительно записанное видео, которое будет транслироваться в 12:30 по местному времени (7:00 UTC).

Это на следующий день после того, как компаниям электронной коммерции разрешают возобновить полную работу и принимать заказы на товары первой необходимости в Индии во время общенациональной блокировки, которая была введена 24 марта и продлена с 14 апреля по 3 мая.
Realme Narzo 10 и 10A будут представлены 21 апреля

Как и Realme, vivo и Xiaomi также отменили запуск своих продуктов в Индии из-за COVID-19. vivo должен был запустить V19 в Индии 26 марта, в то время, как Xiaomi собиралась анонсировать Mi 10 для индийского рынка 31 марта.

Но если компаниям электронной коммерции разрешат возобновить полную работу с 20 апреля, мы можем увидеть, что vivo и Xiaomi вскоре запустят V19 и Mi 10 в Индии. Мы также можем увидеть, что недавно анонсированная серия OnePlus 8 поступит в продажу в стране в ближайшее время.

Возвращаясь к Realme Narzo 10 и Narzo 10A, первый, как говорят, является ребрендингом Realme 6i, в то время, как последний, вероятно, является тройным вариантом камеры Realme C3, продаваемым в Таиланде и Индонезии. 
Серия Realme Narzo 10 