Тестирование MIUI 12 подходит к концу и готовится к выходу

Производители мобильных устройств по всему миру все больше и больше осознают важность того программного обеспечения, которое установлено на их электронные устройства. Именно поэтому некоторые бренды стараются делать на такое огромную ставку, снова и снова его улучшая. Сегодня, 16 апреля 2020 года, случилось в какой-то мере историческое событие, потому что вышла прошивка MIUI 12 для смартфонов Xiaomi, а вместе с тем для ее дочерних брендов, то есть Redmi и Poco. Пользователи с форума XDA Developers, в распоряжении которых уже имеется новейшая операционная система, опубликовали в сети ряд скриншотов интерфейса новой прошивки, а проливают они свет как на грядущие изменения по части дизайна, так и на то, какие новые функции приносит вместе с собой новое современное ПО.Так, новая операционная система под названием MIUI 12 окажется самой продвинутой во всех отношениях за всю историю Xiaomi, а работают над ней в настоящее время несколько тысяч сотрудников, ведущих специалистов в своей сфере. Новейшая платформа выйдет в двух версиях, одна из которых будет предназначена для использования исключительно на китайской территории, тогда как другая, международная, окажется предназначена для жителей России, Украины, Казахстана, Европы, а вместе с тем множества других стран. Отличаются они тем, что глобальная версия имеет поддержку русского языка и многих других, а вместе с тем она может выгодно похвастаться всеми сервисами Google Play, в том числе браузером Chrome, почтовым клиентом Gmail, видеосервисом YouTube и многими другими.Как удалось выяснить, новейшее программное обеспечение содержит в себе раздел с выбором частоты обновления информации (60 Гц, 90 Гц или 120 Гц) для более быстрого обновления данных на экране мобильного устройства, новые цветовые схема для всего интерфейса, меню с описанием использования заряда батареи в мельчайших подробностях, поддержку режима Focus Mode для быстрого отключения уведомлений и любых оповещений на срок до трех часов, полноценную общесистемную темную тему интерфейса Dark Mode с поддержкой сторонних приложений, а вместе с тем множество других изменений, касающихся переработки внешнего вида стандартных программ, иконок приложений, системы уведомлений, экрана блокировки и многого другого.В настоящее время прошивка MIUI 12 для смартфонов Xiaomi все еще активно создается, а завершится данный процесс к сентябрю 2020 года, когда состоится ее полноценная презентация. К этому моменту, что очевидно, внешний вид всей операционной системы еще вполне может крайне сильно измениться, ведь до релиза остается еще очень много времени. По имеющимся сейчас данным, скачать финальную стабильную версию новой ОС пользователи смогут в ноябре-декабре, тогда как в октябре должно стартовать открытое бета-тестирование, принять участие в котором смогут все желающие. В случае с новейшими моделями мобильных устройств новая прошивка окажется основана на Android 11 от Google, однако в данном конкретном случае это актуально только для современных телефонов китайской корпорации, тогда как владельцам всех остальных придется довольствоваться более старыми версиями Android.