ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

12:00
Стала известна дата официального анонса Realme Narzo 10 и 10A
10:00
Sony выпустит только ограниченное количество консолей PlayStation 5
09:30
iQOO Neo3 5G получает рекордный бал в тестах производительности AnTuTu
08:00
Тестирование MIUI 12 подходит к концу и готовится к выходу
06:30
Новая ОС от Microsoft работает в два раза быстрее Windows 10
05:00
Купить Sony PlayStation 5 будет почти невозможно
02:00
Казино MonoSlot для игры на гривны
20:00
Дата запуска серии Huawei Nova 7 подтверждена
17:30
Расскрыты главные секреты iPhone SE (2020)
16:00
Представлен Samsung Galaxy Tab S6 Lite: характеристики и цены
14:00
Samsung достигает рекордных скоростей 5G mmWave
12:00
Motorola Edge появится на первом живом изображении
10:00
Новый iPhone SE получил свой первый промо-ролик
08:00
Информация о ценах и наличии iPhone SE (2020)
21:00
Новый iPhone SE представлен официально - дешевле не бывает
19:37
Новый телефон Nubia Play с 5G появится уже в этом месяце
17:13
Honor 30 Pro + занял призовое место в тестах DxOMark
14:35
OnePlus 8 Pro проходит испытание на прочность
13:02
Все версии Lenovo Legion будут поставляться с супер мощной зарядкой
11:45
iQOO Neo3 станет самым дешевым смартфоном на базе Snapdragon 865
09:45
Xiaomi Mi 10 Pro против Samsung Galaxy S20 Ultra - дороже, значит лучше
08:18
iOS 14 впервые будет с виджетами
22:11
OnePlus 8 и 8 Pro представлены официально: харатеристики
21:53
OnePlus 8 и 8 Pro официально представили: цены на смартфоны
19:44
Раскрыт дизайн экрана Huawei nova 7
18:00
Sony Xperia 1 II будет выпущена позже в этом месяце
15:55
Meizu 17 появится в скором времени с поддержкой 5G
13:48
Vivo X30 получает новый вариант цвета Rainbow Shadow
12:00
Nubia Red Magic 5G теперь доступна во всем мире
10:00
iPhone 12 Pro позаимствует дизайн у iPad
08:00
В сети всплыла утечка цен Honor 30 Pro +
20:30
Стала известна официальная дата анонса Motorola Edge +
18:00
Oppo Ace2 официально анонсирован: характеристики и цены
 Больше новостей
» » iQOO Neo3 5G получает рекордный бал в тестах производительности AnTuTu
-

iQOO Neo3 5G получает рекордный бал в тестах производительности AnTuTu

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
330
IQOO Neo3 5G имеет амбициозную цель - стать самым доступным телефоном, обладающим чипсетом Snapdragon 865. 600 000+ баллов в тесте AnTuTu, как вы можете увидеть на скриншоте ниже. Этот результат был достигнут благодаря 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ оперативной памяти UFS 3.1.

Хотя это не самый высокий показатель AnTuTu, который мы видели, это все же довольно впечатляющий результат, учитывая, что этот телефон ориентирован на цену в 3000 юаней или ниже (€ 390 / $ 425), поскольку именно столько стоит Redmi K30 Pro.
iQOO Neo3 5G получает более 600 000 баллов на AnTuTu

И хотя K30 также оснащен чипом S865, он не приближается к частоте обновления 144 Гц Neo3 - фактически, есть только один телефон, который может соответствовать ему, и он даже не конкурирует в этой категории. Все остальные мобильные экраны с высокой частотой обновления имеют частоту 90 Гц или 120 Гц.

Еще интереснее то, что это будет первый телефон с поддержкой адаптивной частоты обновления. Телефон автоматически настроит частоту обновления и выборки касания в соответствии с частотой кадров текущего приложения или игры.

За пределами игр экран мгновенно переходит в режим 144 Гц, когда вы прикасаетесь к нему, чтобы обеспечить максимально плавный пользовательский интерфейс (а затем вернуться к 60 Гц, чтобы уменьшить потребление энергии, когда ничего не происходит).

Дисплей также будет использовать технологию Qualcomm LTM («локальное адаптивное тональное отображение»), которая увеличивает темные участки изображения для улучшения видимости при ярком солнечном свете.

IQOO Neo3 5G будет представлен 23 апреля (это через неделю).