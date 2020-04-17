iQOO Neo3 5G получает рекордный бал в тестах производительности AnTuTu

iQOO Neo3 5G получает более 600 000 баллов на AnTuTu

IQOO Neo3 5G имеет амбициозную цель - стать самым доступным телефоном, обладающим чипсетом Snapdragon 865. 600 000+ баллов в тесте AnTuTu, как вы можете увидеть на скриншоте ниже. Этот результат был достигнут благодаря 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ оперативной памяти UFS 3.1.Хотя это не самый высокий показатель AnTuTu, который мы видели, это все же довольно впечатляющий результат, учитывая, что этот телефон ориентирован на цену в 3000 юаней или ниже (€ 390 / $ 425), поскольку именно столько стоит Redmi K30 Pro.И хотя K30 также оснащен чипом S865, он не приближается к частоте обновления 144 Гц Neo3 - фактически, есть только один телефон, который может соответствовать ему, и он даже не конкурирует в этой категории. Все остальные мобильные экраны с высокой частотой обновления имеют частоту 90 Гц или 120 Гц.Еще интереснее то, что это будет первый телефон с поддержкой адаптивной частоты обновления. Телефон автоматически настроит частоту обновления и выборки касания в соответствии с частотой кадров текущего приложения или игры.За пределами игр экран мгновенно переходит в режим 144 Гц, когда вы прикасаетесь к нему, чтобы обеспечить максимально плавный пользовательский интерфейс (а затем вернуться к 60 Гц, чтобы уменьшить потребление энергии, когда ничего не происходит).Дисплей также будет использовать технологию Qualcomm LTM («локальное адаптивное тональное отображение»), которая увеличивает темные участки изображения для улучшения видимости при ярком солнечном свете.IQOO Neo3 5G будет представлен 23 апреля (это через неделю).