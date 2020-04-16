ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
Дата запуска серии Huawei Nova 7 подтверждена
17:30
Расскрыты главные секреты iPhone SE (2020)
16:00
Представлен Samsung Galaxy Tab S6 Lite: характеристики и цены
14:00
Samsung достигает рекордных скоростей 5G mmWave
12:00
Motorola Edge появится на первом живом изображении
10:00
Новый iPhone SE получил свой первый промо-ролик
08:00
Информация о ценах и наличии iPhone SE (2020)
21:00
Новый iPhone SE представлен официально - дешевле не бывает
19:37
Новый телефон Nubia Play с 5G появится уже в этом месяце
17:13
Honor 30 Pro + занял призовое место в тестах DxOMark
14:35
OnePlus 8 Pro проходит испытание на прочность
13:02
Все версии Lenovo Legion будут поставляться с супер мощной зарядкой
11:45
iQOO Neo3 станет самым дешевым смартфоном на базе Snapdragon 865
09:45
Xiaomi Mi 10 Pro против Samsung Galaxy S20 Ultra - дороже, значит лучше
08:18
iOS 14 впервые будет с виджетами
22:11
OnePlus 8 и 8 Pro представлены официально: харатеристики
21:53
OnePlus 8 и 8 Pro официально представили: цены на смартфоны
19:44
Раскрыт дизайн экрана Huawei nova 7
18:00
Sony Xperia 1 II будет выпущена позже в этом месяце
15:55
Meizu 17 появится в скором времени с поддержкой 5G
13:48
Vivo X30 получает новый вариант цвета Rainbow Shadow
12:00
Nubia Red Magic 5G теперь доступна во всем мире
10:00
iPhone 12 Pro позаимствует дизайн у iPad
08:00
В сети всплыла утечка цен Honor 30 Pro +
20:30
Стала известна официальная дата анонса Motorola Edge +
18:00
Oppo Ace2 официально анонсирован: характеристики и цены
16:11
Игровой смартфон Lenovo Legion с самой быстрой зарядкой в мире
14:00
Образец камеры Honor 30 Pro + демонстрирует возможности ночной фотосъемки телефона
12:00
Vivo iQOO 3 Neo 5G появится с крутым дисплеем
10:00
Спецификации, дизайн и цвета Huawei MatePad
08:00
LG объявляет Velvet - новый среднебюджетник
07:02
Секреты MIUI 11: улучшаем мобильную связь
06:06
Samsung Galaxy A41 - глобальная версия официально
 Больше новостей
» » Дата запуска серии Huawei Nova 7 подтверждена
-

Дата запуска серии Huawei Nova 7 подтверждена

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
167
По слухам, 23 апреля Huawei расширит модельный ряд nova 7, nova 7 SE и nova 7 Pro, и теперь компания отправилась на Weibo для подтверждения анонса.

В посте Huawei Weibo также есть постер с силуэтом смартфона с прямоугольным выступом камеры на задней панели, но неясно, будет ли это версия vanilla nova 7, SE или Pro.
Huawei пока не раскрывает никаких подробностей о трио nova 7, но из предыдущих утечек мы знаем, что обычные nova 7, nova 7 SE и nova 7 Pro будут работать на Kirin 985, 820 и 990 5G соответственно.

Просочившиеся изображения также показали дизайн и цветовые варианты серии сверхновой 7 и несколько спецификаций, таких как поддержка 5G, двойные передние камеры и 50x зум.
Более подробная информация о серии nova 7, вероятно, появится в дни, предшествующие официальному объявлению.