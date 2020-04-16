Дата запуска серии Huawei Nova 7 подтверждена

По слухам, 23 апреля Huawei расширит модельный ряд nova 7, nova 7 SE и nova 7 Pro, и теперь компания отправилась на Weibo для подтверждения анонса.
В посте Huawei Weibo также есть постер с силуэтом смартфона с прямоугольным выступом камеры на задней панели, но неясно, будет ли это версия vanilla nova 7, SE или Pro.
Huawei пока не раскрывает никаких подробностей о трио nova 7, но из предыдущих утечек мы знаем, что обычные nova 7, nova 7 SE и nova 7 Pro будут работать на Kirin 985, 820 и 990 5G соответственно.
Просочившиеся изображения также показали дизайн и цветовые варианты серии сверхновой 7 и несколько спецификаций, таких как поддержка 5G, двойные передние камеры и 50x зум.
Более подробная информация о серии nova 7, вероятно, появится в дни, предшествующие официальному объявлению.
В посте Huawei Weibo также есть постер с силуэтом смартфона с прямоугольным выступом камеры на задней панели, но неясно, будет ли это версия vanilla nova 7, SE или Pro.
Huawei пока не раскрывает никаких подробностей о трио nova 7, но из предыдущих утечек мы знаем, что обычные nova 7, nova 7 SE и nova 7 Pro будут работать на Kirin 985, 820 и 990 5G соответственно.
Просочившиеся изображения также показали дизайн и цветовые варианты серии сверхновой 7 и несколько спецификаций, таких как поддержка 5G, двойные передние камеры и 50x зум.
Более подробная информация о серии nova 7, вероятно, появится в дни, предшествующие официальному объявлению.