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Расскрыты главные секреты iPhone SE (2020)

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MobilZone / Гаджеты
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Apple, наконец, представила iPhone SE (2020) с чипсетом A13 Bionic и улучшенной камерой. Компания продолжала традицию не раскрывать оперативную память и емкость аккумуляторов своих устройств, но благодаря листингу на сайте China Telecom мы получили подробности.

По словам оператора, новый iPhone имеет 3 ГБ ОЗУ, что на 2 ГБ больше, чем у iPhone 8, но меньше, чем у 4 ГБ в других телефонах A13 семейства iPhone 11. Тем не менее, мощность аккумулятора остается 1821 мАч - точно так же, как у iPhone 8.
Другими характеристиками iPhone SE (2020), унаследованными от флагмана 2017 года, являются экран, выемки и домашняя кнопка Touch ID. Он также имеет такую же площадь и общий дизайн.

China Telecom будет предлагать телефон в трех цветах (белый, черный, красный) со всеми тремя вариантами хранения - 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ. Цены начинаются с 3299 юаней (465 долл. США / 428 евро) и доходят до 4 599 юаней (650 долл. США / 600 евро).