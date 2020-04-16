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» » Motorola Edge появится на первом живом изображении
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Motorola Edge появится на первом живом изображении

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MobilZone / Гаджеты
90
Motorola представит Edge и Edge + в следующую среду, и мы наконец-то увидим вариант ванили в реальной жизни. В Твиттере появилась фотография Moto Edge, показывающая трехкамерную установку сзади (четвертое отверстие зарезервировано для лазерной автофокусировки). Прямо на стороне вертикально выровненных датчиков есть знак: «64-мегапиксельная | 16-мегапиксельная + 8-мегапиксельная AI-камера».
Это первый раз, когда мы видим Motorola Edge со спины на живом фото, видя его великолепный красный цвет и стеклянную панель. Логотип Moto выглядит просто как изображение, а не сканер отпечатков пальцев, поэтому датчик, скорее всего, расположен спереди, под дисплеем.

Ожидается, что Moto выпустит телефон с чипсетом Snapdragon 765G - Snapdragon 865 зарезервирован для Edge +.

Ожидается, что экран спереди будет 6,67” с Full HD + дисплеем и изогнутыми сторонами, а также частотой обновления 90 Гц. Другие технические характеристики включают в себя память 6/128 ГБ и одно отверстие для 25-мегапиксельной селфи-камеры.