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OnePlus 8 Pro проходит испытание на прочность

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MobilZone / Гаджеты
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OnePlus только что официально анонсировал серию OnePlus 8 вчера (14 апреля 2020 года). Китайская компания представила OnePlus 8 и 8 Pro, которые также являются одними из самых дорогих телефонов, выпущенных компанией на сегодняшний день. И теперь, популярные создатели контента уже начали загружать туда видео об устройстве, в том числе JerryRigEverything, который заставил флагман пройти тест на долговечность.


Смартфоны OnePlus, как правило, прошли тест на долговечность, установленный JerryRigEverything, и OnePlus 8 Pro тоже. На видео он может поцарапать устройство в различных областях, таких как экран, металлическая рамка, модуль задней камеры и даже крышка. Как и большинство телефонов с защитой Gorilla Glass, экран прошел скрэтч-тест до уровня 6 и смог сохранить функциональность.

Впрочем, было впечатляюще, что крышка из мягкого металла сзади хорошо держалась, будучи износостойкой. OnePlus 8 Pro также подвергался испытанию на ожог, при котором устройство снова выживало, но с небольшим белым пятном, где оно непосредственно подвергалось воздействию высоких температур. Примечательно, что это первый раз, когда устройство OnePlus было официально оценено по IP68 по устойчивости к воде и пыли.
Последним препятствием, которое должен был пройти флагман премиум-класса, было испытание на изгиб, которое он снова пережил. Для высокой цены, начиная с 899 долларов США за OnePlus 8 Pro, следует ожидать достойного качества сборки и выносливости.