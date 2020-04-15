Honor 30 Pro + занял призовое место в тестах DxOMark

Honor представила сегодня камеру смартфона P30 Pro +, и во время анонса было показано, что телефон набрал 125 баллов в тестах DxOMark. Это ставит телефон на второе место, на один балл впереди Huawei Mate 30 Pro 5G и Oppo Find X2 Pro, и на три балла позади недавно коронованного короля Huawei P40 Pro.
Оба телефона имеют много общих характеристик камеры, и DxOMark отмечает, что большинство пользователей вряд ли найдут какие-либо различия. Оценка по фотографиям - 136, а по видео - 104, и, проходя через каждую категорию, 30 Pro + - это всего лишь точка или две от своего родительского флагмана и нынешнего лидера.
Honor 30 Pro + поставляется с сенсором 50MP 1 / 1.28” - таким же, как в Huawei P40 Pro - но без OIS. Сверхширокоугольный датчик имеет сенсор 16MP 1 / 3.09” и эквивалентное поле обзора 17 мм.
Как и ожидалось от телефона с такой мощной настройкой камеры, экспозиция хорошая на всех уровнях освещенности, в то время, как динамический диапазон также получил высокую оценку. Система баланса белого тоже хорошо работает.
DxOMark также отметил, что видеоклипы имеют очень хороший цвет с точным балансом белого. Есть некоторые нестабильности в условиях низкой освещенности в помещении, но производительность автофокуса была впечатляющей.
Общая оценка Honor 30 Pro + снижается до 136 для фотографий и 104 для видео - оба чуть ниже Huawei P40 Pro, но либо совпадают, либо превосходят всех других конкурентов. Учитывая, что начальная цена телефона составляет 4999 юаней (выше 700 долларов), это может быть очень заманчивое предложение для любителей камерофонов.
Оба телефона имеют много общих характеристик камеры, и DxOMark отмечает, что большинство пользователей вряд ли найдут какие-либо различия. Оценка по фотографиям - 136, а по видео - 104, и, проходя через каждую категорию, 30 Pro + - это всего лишь точка или две от своего родительского флагмана и нынешнего лидера.
Honor 30 Pro + поставляется с сенсором 50MP 1 / 1.28” - таким же, как в Huawei P40 Pro - но без OIS. Сверхширокоугольный датчик имеет сенсор 16MP 1 / 3.09” и эквивалентное поле обзора 17 мм.
Как и ожидалось от телефона с такой мощной настройкой камеры, экспозиция хорошая на всех уровнях освещенности, в то время, как динамический диапазон также получил высокую оценку. Система баланса белого тоже хорошо работает.
DxOMark также отметил, что видеоклипы имеют очень хороший цвет с точным балансом белого. Есть некоторые нестабильности в условиях низкой освещенности в помещении, но производительность автофокуса была впечатляющей.
Общая оценка Honor 30 Pro + снижается до 136 для фотографий и 104 для видео - оба чуть ниже Huawei P40 Pro, но либо совпадают, либо превосходят всех других конкурентов. Учитывая, что начальная цена телефона составляет 4999 юаней (выше 700 долларов), это может быть очень заманчивое предложение для любителей камерофонов.