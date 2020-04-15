Xiaomi Mi 10 Pro против Samsung Galaxy S20 Ultra - дороже, значит лучше

Xiaomi Mi 10 Pro

Процессор: Snapdragon 865

Дисплей: 6,67 дюйма

Аккумулятор: 4 500 мА*ч

Встроенная память: 256/512 Гб

Оперативная память: 8/12 Гб

Камера: 108+8+20+12 Мп

Фронтальная камера: 20 Мп

Samsung Galaxy S20 Ultra

Дисплей: 6,9 дюйма (QHD+)

Процессор: Exynos 990

Аккумулятор: 5 000 мА*ч

Встроенная память: 128/512 Гб

Оперативная память: 12/16 Гб

Камера: 108+48+12 Мп + датчик глубины

Фронтальная камера: 40 Мп

Итог

Xiaomi Mi 10 Pro удивил многих не только своими характеристиками, но особенно стоимостью и он стоит дешевле, чем новинка от Samsung! Дороже - значит лучше? Стоит ли переплачивать за Samsung и какие у него плюсы?Данный смартфон проявился еще на сливах фото от различных инсайдеров в конце прошлого года. Корпус выполнен из прочного стекла Corning Gorilla Glass 5-го поколения.Дисплей достаточно габаритный, 6,67 дюйма с разрешением FHD+, а по сторонам закругленный, как у того же аппарата от Samsung. Частота обновления дисплея составляет 90 Гц, а частота отклика - 180 Гц.Также, смартфон имеет топовые характеристики - это процессор Snapdragon 865, память стандарта LPDDR 5 (8/12 Гб), а встроенная память оснащена памятью стандарта UFS 3.0 (256/512 Гб).А помимо этого аппарат оснащен модулем NFC, благодаря которому можно расплачиваться где удобно с помощью Google Pay или отправлять файлы быстрее. Имеется поддержка быстрой зарядки (50 Вт в комплекте), беспроводной и реверсивной зарядки.Камера смартфона на 108 Мп от Samsung, которая немного урезана в сравнении с аппаратом S20 Ultra - 50x zoom вместо 100x, но 8К видео 24к/с поддерживает.Стоимость данного смартфона составляет порядка 600Именно этот смартфон на компании представляли как премиальный - ведь он и называется Ultra! У него есть такие фишки, как 8К видео, 100x приближение, повышенная производительность и оптимизация.Специалисты по качеству дисплеев из компании DisplayMate оценили дисплей Samsung Galaxy S20 Ultra высоким баллом и назвали лучшим дисплеем в мобильной индустрии. Не секрет, что Samsung сама производит дисплеи, и как видим, у нее это неплохо получается.Да, Exynos конечно не Snapdragon, но показатели у него также высоки, а любая игра 2019 и 2020 года будет воспроизводиться на высоких настройках.Также, у смартфона имеется поддержка беспроводной зарядки, обратной (реверсивной) зарядки и быстрой зарядки. Плюсом будет поддержка бесконтактной оплаты и защита от воды и пыли по стандарту IP68.Samsung Galaxy S20 Ultra на момент написания статьи имеет стоимость порядка 1400 долларов в официальном магазине.Смартфон от Xiaomi имеет топовые характеристики, отличный дисплей, основная камера на 108 Мп и стоимость порядка 600 долларов, что в 2 раза дешевле, чем у того же Galaxy S20 Ultra.Если Вам не так важны такие фишки, как дисплей 120 Гц, защита от воды и пыли по стандарту IP68, быстрая память и оболочка от Samsung, то Ваш выбор смело падает на Xiaomi, ведь он действительно в 2 раза дешевле.Но у Samsung может быть лучше оптимизация. Если Вам близок Samsung, то можете посмотреть прошлогодний флагман или обычную версию S20. Следует смотреть на свои потребности, возможно Вам не так важна камера на 108 Мп, чтобы фотографировать вид из окна и завтрак.Может быть и такое, что 700 долларов в кармане важнее, чем фишки Samsung и в таком случае можно выбрать смартфон от Xiaomi!