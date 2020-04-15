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iOS 14 впервые будет с виджетами

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MobilZone
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Новая iOS14 похоже обзаведется модными виджетами. Аккаунт в твиттере поделился скриншотами iOS 14, на которых мы можем увидеть виджеты домашнего экрана и новое меню с обоями.

Это будет первый раз когда Apple работает над созданием виджетов, которые можно свободно перемещать. Сообщается, что эта функция имеет кодовое название «Авокадо», и другие подробности отсутствуют.

Также было упомянуто, что Apple находится ещё в процессе разработки этой функции, и в конечно релизе она может быть отменена.


В дополнение к виджетам домашнего экрана, у нас есть скриншоты новых настроек для обоев, появившихся в «iOS 14».


Утечка скриншотов показывает новое меню «Коллекции», которое пользователи могут заполнить своими фотографиями.
Раздел «iOS 13» здесь указывает на то, что Apple не будет удалять обои, впервые представленные в «iOS 13». Похоже, что Apple будет группировать похожие обои в более приятном порядке, поскольку теперь пользователи смогут прокручивать их слева направо, а не сверху вниз.

На скрине также мы можем увидеть новый параметр «Внешний вид главного экрана» (Home screen appearance), который позволяют пользователям изменять внешний вид своих текущих обоев. Похоже, теперь можно будет выбирать темные, тусклые, размытые и обычные версии обоев.
Ожидается, что Apple объявит ?iOS 14? на своем мероприятии WWDC 2020 в июне этого года, которое будет проходить онлайн.