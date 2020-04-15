ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

13:02
Все версии Lenovo Legion будут поставляться с супер мощной зарядкой
11:45
iQOO Neo3 станет самым дешевым смартфоном на базе Snapdragon 865
09:45
Xiaomi Mi 10 Pro против Samsung Galaxy S20 Ultra - дороже, значит лучше
08:18
iOS 14 впервые будет с виджетами
22:11
OnePlus 8 и 8 Pro представлены официально: харатеристики
21:53
OnePlus 8 и 8 Pro официально представили: цены на смартфоны
19:44
Раскрыт дизайн экрана Huawei nova 7
18:00
Sony Xperia 1 II будет выпущена позже в этом месяце
15:55
Meizu 17 появится в скором времени с поддержкой 5G
13:48
Vivo X30 получает новый вариант цвета Rainbow Shadow
12:00
Nubia Red Magic 5G теперь доступна во всем мире
10:00
iPhone 12 Pro позаимствует дизайн у iPad
08:00
В сети всплыла утечка цен Honor 30 Pro +
20:30
Стала известна официальная дата анонса Motorola Edge +
18:00
Oppo Ace2 официально анонсирован: характеристики и цены
16:11
Игровой смартфон Lenovo Legion с самой быстрой зарядкой в мире
14:00
Образец камеры Honor 30 Pro + демонстрирует возможности ночной фотосъемки телефона
12:00
Vivo iQOO 3 Neo 5G появится с крутым дисплеем
10:00
Спецификации, дизайн и цвета Huawei MatePad
08:00
LG объявляет Velvet - новый среднебюджетник
07:02
Секреты MIUI 11: улучшаем мобильную связь
06:06
Samsung Galaxy A41 - глобальная версия официально
22:09
Появились официальные изображения смартфон OnePlus 8
18:11
Беспроводные наушники Galaxy Buds Bean будут с функцией шумоподавления
17:06
iPhone SE 2 запустили в массовое производство
15:01
Официальный ролик нового OnePlus 8 и характеристики смартфона
11:09
Xiaomi перечислила смартфоны, которые получат прошивку MIUI 12
20:00
Xiaomi готовит новый Mi Note 10 Lite
19:13
Vodafone на время карантина сделал бесплатными 4 сервиса: как подключить услугу
17:20
iPhone 11 упал в цене до рекордно низкого уровня
15:40
Apple может анонсировать iPhone 12 5G серию уже в сентябре
13:37
Не обновляйте свой Xiaomi Mi A3 до Android 10
12:00
Samsung Galaxy A71 получает разочаровывающую оценку камеры DxOMark
 Больше новостей
» » Все версии Lenovo Legion будут поставляться с супер мощной зарядкой
-

Все версии Lenovo Legion будут поставляться с супер мощной зарядкой

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
84
Официальная учетная запись Lenovo на Weibo сегодня активно развивалась, продвигая игровой смартфон Legion, выпустив еще две подсказки о возможностях быстрой зарядки телефона. Во-первых, рассеялись слухи о том, что вчерашняя зарядка 90 Вт на самом деле была маркетинговым трюком, когда пиарщики суммировали бы проводную и беспроводную зарядку, чтобы прийти к этому числу.
Компания также подтвердила, что беспрецедентная скорость зарядки будет доступна во всех версиях телефона Legion, а не только в версии Pro. Действительно, в последнее время среди производителей популярной стратегией является резервирование наивысших скоростей зарядки для своих флагманов и ограничение версий не Pro/Plus.

Нам еще предстоит узнать, сколько версий будет у игрового телефона Lenovo Legion, но увидеть, как тизеры набирают обороты, не может быть долго, пока мы не получим дату объявления.