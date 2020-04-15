Все версии Lenovo Legion будут поставляться с супер мощной зарядкой

Официальная учетная запись Lenovo на Weibo сегодня активно развивалась, продвигая игровой смартфон Legion, выпустив еще две подсказки о возможностях быстрой зарядки телефона. Во-первых, рассеялись слухи о том, что вчерашняя зарядка 90 Вт на самом деле была маркетинговым трюком, когда пиарщики суммировали бы проводную и беспроводную зарядку, чтобы прийти к этому числу.
Компания также подтвердила, что беспрецедентная скорость зарядки будет доступна во всех версиях телефона Legion, а не только в версии Pro. Действительно, в последнее время среди производителей популярной стратегией является резервирование наивысших скоростей зарядки для своих флагманов и ограничение версий не Pro/Plus.
Нам еще предстоит узнать, сколько версий будет у игрового телефона Lenovo Legion, но увидеть, как тизеры набирают обороты, не может быть долго, пока мы не получим дату объявления.
Компания также подтвердила, что беспрецедентная скорость зарядки будет доступна во всех версиях телефона Legion, а не только в версии Pro. Действительно, в последнее время среди производителей популярной стратегией является резервирование наивысших скоростей зарядки для своих флагманов и ограничение версий не Pro/Plus.
Нам еще предстоит узнать, сколько версий будет у игрового телефона Lenovo Legion, но увидеть, как тизеры набирают обороты, не может быть долго, пока мы не получим дату объявления.