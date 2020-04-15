iQOO Neo3 станет самым дешевым смартфоном на базе Snapdragon 865

Уже давно известно, что iQOO, суббренд vivo, готовит к выпуску более доступную версию недавно анонсированного смартфона iQOO 3 под названием iQOO Neo3. Это будет объявлено 23 апреля, и теперь последняя утечка показывает немного больше о его ценообразовании.
Согласно сообщению Weibo, стоимость телефона составит 2 998 юаней (390 евро), что делает его самым доступным смартфоном на базе Snapdragon 865, по сути совпадающим с Redmi K30 Pro (2 999 юаней). Да, конечно, это не так много, но, по слухам, iQOO Neo3 может похвастаться 144-Гц экраном, демонстрирующим лучшую работу в целом.
Конечно, пока ничего не подтверждено, поэтому мы должны ждать официального объявления, чтобы быть уверенными. Осталось чуть больше недели.
Согласно сообщению Weibo, стоимость телефона составит 2 998 юаней (390 евро), что делает его самым доступным смартфоном на базе Snapdragon 865, по сути совпадающим с Redmi K30 Pro (2 999 юаней). Да, конечно, это не так много, но, по слухам, iQOO Neo3 может похвастаться 144-Гц экраном, демонстрирующим лучшую работу в целом.
Конечно, пока ничего не подтверждено, поэтому мы должны ждать официального объявления, чтобы быть уверенными. Осталось чуть больше недели.