OnePlus 8 и 8 Pro представлены официально: харатеристики

Они здесь, и давайте сначала разберемся с этим - OnePlus сдержал свое обещание, что его телефоны будут стоить менее 1000 долларов. Действительно, полная загрузка Pro-телефона составляет 999 долларов, а базовая конфигурация на 100 долларов ниже. OnePlus 8 начинается с 700 долларов. Две новые модели будут доступны на OnePlus.com начиная с 29 апреля, а также будут продаваться через Amazon в США, а также через основных операторов.
Дисплей откалиброван на заводе-изготовителе для достижения точности цветопередачи. Это 10-битная панель с поддержкой HDR10 +. HDR Boost возьмет старый 8-битный контент и улучшит его. Есть также MEMC, который может интерполировать видео со скоростью 24 кадра в секунду до 120 кадров в секунду. Это функция «люби или ненавидь», но OnePlus также провела обширную оптимизацию программного обеспечения, чтобы интерфейс работал со скоростью 120 кадров в секунду без каких-либо помех.
Всплывающая камера предыдущих моделей Pro исчезла, ее заменила простая камера в отверстиях. OnePlus 8 Pro - первый телефон компании с официальным рейтингом IP68.
В течение многих лет OnePlus говорил, что технология беспроводной зарядки еще не готова - ну, наконец-то, она готова. Warp Charge 30 Wireless может заряжать 8 Pro до 30 Вт и может разряжать батарею до 50% за полчаса. Обратная беспроводная зарядка также поддерживается.
Проводная зарядка все еще немного быстрее, 30 Вт Warp Charge 30T заряжается от 0% до 50% заряда батареи за 23 минуты. Тем не менее, OnePlus 8 Pro содержит большую батарею емкостью 4 510 мАч (по сравнению с 4 000 мАч на 7 Pro), а новая беспроводная зарядка примерно такая же быстрая, как у T-Warp Charge 30.
В телефоне две 48-мегапиксельные камеры, телеобъектив и вспомогательный модуль. Основная камера использует 1 / 1,4-дюймовый датчик Sony IMX689 с естественными пикселями 1,12 мкм и фиксированными пикселями 2,24 мкм. Он имеет всенаправленную автофокусировку на всех пикселях.
Он может записывать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду, используя новую функцию Single Shot 3-HDR, которая захватывает три экспозиции одновременно, значительно расширяя динамический диапазон. Камера использует сочетание оптической и электронной стабилизации изображения.
Другая 48-мегапиксельная камера имеет сверхширокоугольный объектив 120 °, а также макро-камеру, снимающую на расстоянии 3 см.
Третья камера представляет собой 8-мегапиксельный телеобъектив. Датчик имеет 1,0 мкм пикселей и расположен за объективом с диафрагмой f / 2,44 и OIS. Четвертый модуль - это совершенно новая камера с цветным фильтром, которая поможет с рендерингом различных цветовых эффектов.
OnePlus 8 оснащен чипсетом Snapdragon 865. Его производительность еще больше повышается за счет перехода на оперативную память LPDDR5, которая на 30% быстрее и потребляет на 20% меньше энергии, чем оперативная память серии OnePlus 7. Хранилище относится к UFS 3.0.
Телефон может похвастаться возможностью подключения 5G, в частности, частотой менее 6 ГГц. Локально есть Wi-Fi 6 с максимальной скоростью 9,6 Гбит/с - это быстрее, чем даже модем 5G (7,5 Гбит/с при подключении mmWave).
OnePlus 8 Pro будет стоить 899 долларов. За версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Есть один шаг вперед от этого, 12/256GB вариант за 999 долларов. Он будет доступен в новых цветах Ultramarine Blue и Glacial Green, а также Black Onyx.
Основная камера 48MP использует старую IMX586 датчика, а это означает, что вы теряете всенаправленный AF. Кроме того, пиксели заметно меньше при 0,8 мкм. Пиксельный бининг все еще поддерживается, и вам поможет комбинация OIS + EIS.
Сверхширокая 16-мегапиксельная камера (116 °) отказывается от макросъемки, которая вместо этого обрабатывается специальной 2-мегапиксельной макро-камерой. Там нет телеобъектива, вместо этого датчик 48MP изначально поддерживает 2-кратное увеличение через кадрирование.
4,300mAh батарея предлагает 13% мощности больше по сравнению с 7Т. Он поддерживает Warp Charge 30T через USB-C, зарядка до 50% занимает всего 22 минуты. Однако, на этой модели беспроводной зарядки нет.
Как и Pro, OnePlus 8 оснащен чипсетом Snapdragon 865 с теми же конфигурациями памяти - 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ в стандартной комплектации, 12/256 ГБ для тех, кому нужно больше. Обратите внимание, что ОЗУ медленнее LPDDR4X, как и в предыдущих моделях.
5G и Wi-Fi 6 также поддерживаются на этом телефоне, компания активно участвует в новых возможностях подключения. Verizon получает специальную версию телефона, которая добавляет более быструю mmWave.
Обе новые модели оснащены считывателями отпечатков пальцев. Кроме того, они оснащены стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, а тактильная обратная связь была улучшена для лучшего игрового опыта.
OnePlus 8 будет доступен вместе с Pro, начиная с 24 апреля. Базовая конфигурация (8/128 ГБ) составляет 700 долларов, и вы можете перейти на 12/256 ГБ за 100 долларов больше.
Телефон поставляется в двух новых цветах - Interstellar Glow (глянцевая отделка) и Glacial Green (с матовой отделкой). Стандартный черный оникс также глянцевый. Verizon обладает эксклюзивом на цвет Polar Silver.
OnePlus 8 ProOnePlus 8 Pro поставляется с новым 6,78” Fluid AMOLED дисплеем, самым большим для бренда еще и его первой получит частоту обновления 120 Гц. Экран оснащен тактовой частотой дискретизации 240 Гц, чтобы минимизировать задержку ввода.
Дисплей откалиброван на заводе-изготовителе для достижения точности цветопередачи. Это 10-битная панель с поддержкой HDR10 +. HDR Boost возьмет старый 8-битный контент и улучшит его. Есть также MEMC, который может интерполировать видео со скоростью 24 кадра в секунду до 120 кадров в секунду. Это функция «люби или ненавидь», но OnePlus также провела обширную оптимизацию программного обеспечения, чтобы интерфейс работал со скоростью 120 кадров в секунду без каких-либо помех.
Всплывающая камера предыдущих моделей Pro исчезла, ее заменила простая камера в отверстиях. OnePlus 8 Pro - первый телефон компании с официальным рейтингом IP68.
В течение многих лет OnePlus говорил, что технология беспроводной зарядки еще не готова - ну, наконец-то, она готова. Warp Charge 30 Wireless может заряжать 8 Pro до 30 Вт и может разряжать батарею до 50% за полчаса. Обратная беспроводная зарядка также поддерживается.
Проводная зарядка все еще немного быстрее, 30 Вт Warp Charge 30T заряжается от 0% до 50% заряда батареи за 23 минуты. Тем не менее, OnePlus 8 Pro содержит большую батарею емкостью 4 510 мАч (по сравнению с 4 000 мАч на 7 Pro), а новая беспроводная зарядка примерно такая же быстрая, как у T-Warp Charge 30.
В телефоне две 48-мегапиксельные камеры, телеобъектив и вспомогательный модуль. Основная камера использует 1 / 1,4-дюймовый датчик Sony IMX689 с естественными пикселями 1,12 мкм и фиксированными пикселями 2,24 мкм. Он имеет всенаправленную автофокусировку на всех пикселях.
Он может записывать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду, используя новую функцию Single Shot 3-HDR, которая захватывает три экспозиции одновременно, значительно расширяя динамический диапазон. Камера использует сочетание оптической и электронной стабилизации изображения.
Другая 48-мегапиксельная камера имеет сверхширокоугольный объектив 120 °, а также макро-камеру, снимающую на расстоянии 3 см.
Третья камера представляет собой 8-мегапиксельный телеобъектив. Датчик имеет 1,0 мкм пикселей и расположен за объективом с диафрагмой f / 2,44 и OIS. Четвертый модуль - это совершенно новая камера с цветным фильтром, которая поможет с рендерингом различных цветовых эффектов.
OnePlus 8 оснащен чипсетом Snapdragon 865. Его производительность еще больше повышается за счет перехода на оперативную память LPDDR5, которая на 30% быстрее и потребляет на 20% меньше энергии, чем оперативная память серии OnePlus 7. Хранилище относится к UFS 3.0.
Телефон может похвастаться возможностью подключения 5G, в частности, частотой менее 6 ГГц. Локально есть Wi-Fi 6 с максимальной скоростью 9,6 Гбит/с - это быстрее, чем даже модем 5G (7,5 Гбит/с при подключении mmWave).
OnePlus 8 Pro будет стоить 899 долларов. За версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Есть один шаг вперед от этого, 12/256GB вариант за 999 долларов. Он будет доступен в новых цветах Ultramarine Blue и Glacial Green, а также Black Onyx.
OnePlus 8OnePlus 8 построен вокруг экрана 6.55” с 1080p + разрешением и частотой обновления 90Гц . Это не та же панель, что и у 7T, однако, она изогнута и имеет отверстие для перфорации для селфи-камеры, заменяя выемку. Экран поддерживает HDR10 + и обеспечивает идеальную точность цветопередачи, как и его более крупный брат.
Основная камера 48MP использует старую IMX586 датчика, а это означает, что вы теряете всенаправленный AF. Кроме того, пиксели заметно меньше при 0,8 мкм. Пиксельный бининг все еще поддерживается, и вам поможет комбинация OIS + EIS.
Сверхширокая 16-мегапиксельная камера (116 °) отказывается от макросъемки, которая вместо этого обрабатывается специальной 2-мегапиксельной макро-камерой. Там нет телеобъектива, вместо этого датчик 48MP изначально поддерживает 2-кратное увеличение через кадрирование.
4,300mAh батарея предлагает 13% мощности больше по сравнению с 7Т. Он поддерживает Warp Charge 30T через USB-C, зарядка до 50% занимает всего 22 минуты. Однако, на этой модели беспроводной зарядки нет.
Как и Pro, OnePlus 8 оснащен чипсетом Snapdragon 865 с теми же конфигурациями памяти - 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ в стандартной комплектации, 12/256 ГБ для тех, кому нужно больше. Обратите внимание, что ОЗУ медленнее LPDDR4X, как и в предыдущих моделях.
5G и Wi-Fi 6 также поддерживаются на этом телефоне, компания активно участвует в новых возможностях подключения. Verizon получает специальную версию телефона, которая добавляет более быструю mmWave.
Обе новые модели оснащены считывателями отпечатков пальцев. Кроме того, они оснащены стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, а тактильная обратная связь была улучшена для лучшего игрового опыта.
OnePlus 8 будет доступен вместе с Pro, начиная с 24 апреля. Базовая конфигурация (8/128 ГБ) составляет 700 долларов, и вы можете перейти на 12/256 ГБ за 100 долларов больше.
Телефон поставляется в двух новых цветах - Interstellar Glow (глянцевая отделка) и Glacial Green (с матовой отделкой). Стандартный черный оникс также глянцевый. Verizon обладает эксклюзивом на цвет Polar Silver.