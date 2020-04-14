OnePlus 8 и 8 Pro официально представили: цены на смартфоны

За последние годы цены на телефоны OnePlus подскочили, но то же самое можно сказать и о конкурирующих флагманах. Последнее поколение - самое дорогое, но компания держала их под 1000 долларов, даже для версии Pro с 256 ГБ памяти.
OnePlus 8 и 8 Pro будет доступен в свободной продаже в США, начиная с 29 апреля Вы сможете получить один из OnePlus.com, Amazon и от носителей Verizon и T-Mobile.
Обратите внимание, что Verizon обладает эксклюзивностью на версии OnePlus 8 с mmWave 5G и цвет Polar Silver. Verizon не будет предлагать 8 Pro, только ванильную модель с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Неясно, будут ли разблокированные телефоны OnePlus 8 и 8 Pro работать в своей сети LTE, не говоря уже о сети 5G.
Телефоны будут доступны через интернет-магазин компании, а также через розничные сети. Открытые продажи стартуют 21 апреля.
В Германии телефоны будут доступны в розничных сетях, таких, как Otto, по цене полностью загруженного OnePlus 8 Pro, который будет расти по сравнению с отметкой в 1000 евро.
Для сравнения, OnePlus 7T стоил 600 евро, а 7T Pro - 760 евро при запуске.
OnePlus 8 и 8 Pro будет доступен в свободной продаже в США, начиная с 29 апреля Вы сможете получить один из OnePlus.com, Amazon и от носителей Verizon и T-Mobile.
Обратите внимание, что Verizon обладает эксклюзивностью на версии OnePlus 8 с mmWave 5G и цвет Polar Silver. Verizon не будет предлагать 8 Pro, только ванильную модель с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Неясно, будут ли разблокированные телефоны OnePlus 8 и 8 Pro работать в своей сети LTE, не говоря уже о сети 5G.
|OnePlus 8
|OnePlus 8 Pro
|8 / 128GB
|12 / 256GB
|8 / 128GB
|12 / 256GB
|НАС
|699 долларов США
|799 долларов США
|899 долларов США
|999 долларов США
|Великобритания
|599 фунтов стерлингов
|699 фунтов стерлингов
|799 фунтов
|899 фунтов
|Евросоюз
|699 евро
|799 евро
|899 евро
|999 евро
Телефоны будут доступны через интернет-магазин компании, а также через розничные сети. Открытые продажи стартуют 21 апреля.
В Германии телефоны будут доступны в розничных сетях, таких, как Otto, по цене полностью загруженного OnePlus 8 Pro, который будет расти по сравнению с отметкой в 1000 евро.
Для сравнения, OnePlus 7T стоил 600 евро, а 7T Pro - 760 евро при запуске.