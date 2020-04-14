Раскрыт дизайн экрана Huawei nova 7

По сообщениям, серия Huawei nova 7 будет выпущена 23 апреля, а утечка рекламы для телефонов предлагает туманный взгляд на их дизайн. Рекламный ролик со звездой Китая, Джексоном Йи (Yi Yangqianxi), который будет лицом кампании. Йи занял 8-е место в списке Forbes China Celebrity 100 в прошлом году.
Что касается самого телефона, он будет выглядеть как еще одна звезда из Китая - Huawei P40 Pro. Вы можете почти разглядеть изогнутый экран телефона и двойное отверстие в верхнем левом углу.
На задней панели находится прямоугольный выступ камеры, хотя утечки до сих пор не удалось зафиксировать аппаратную часть камеры.
Предыдущая информация от того же источника, Digital Chat Station, предполагает, что в четверг на следующей неделе мы увидим три разные модели - Huawei nova 7 SE, nova 7 и nova 7 Pro, которые будут использовать Kirin 820, 985 и 990 5G соответственно.
Это очень похоже на грядущие телефоны Honor 30 (будут представлены завтра), которые также будут использовать три чипа HiSilicon 5G. Эти три устройства принесут довольно впечатляющие камеры, но еще неизвестно, перенесется ли это на новую серию Nova.
Так или иначе, Huawei nova 7 SE уже был замечен на Geekbench, что подтверждает чипсет Kirin 820. Ожидается, что он будет иметь 6,5" дисплей 1080p +, 64-мегапиксельную камеру сзади и 22,5 Вт проводную быструю зарядку. Однако, о двух других телефонах nova мало что известно.
Ожидается, что nova 7 станет самой доступной моделью по цене от 2000 до 3000 юаней (285–425 долларов), за ней последует модель SE по цене 3000 юаней (495 долларов) или около того, а Pro будет стоить от 3500 до 4000 юаней (до $ 565).
Кстати, Huawei nova 7i уже официально и по сути является китайской версией Huawei P40 Pro.
Что касается самого телефона, он будет выглядеть как еще одна звезда из Китая - Huawei P40 Pro. Вы можете почти разглядеть изогнутый экран телефона и двойное отверстие в верхнем левом углу.
На задней панели находится прямоугольный выступ камеры, хотя утечки до сих пор не удалось зафиксировать аппаратную часть камеры.
Предыдущая информация от того же источника, Digital Chat Station, предполагает, что в четверг на следующей неделе мы увидим три разные модели - Huawei nova 7 SE, nova 7 и nova 7 Pro, которые будут использовать Kirin 820, 985 и 990 5G соответственно.
Это очень похоже на грядущие телефоны Honor 30 (будут представлены завтра), которые также будут использовать три чипа HiSilicon 5G. Эти три устройства принесут довольно впечатляющие камеры, но еще неизвестно, перенесется ли это на новую серию Nova.
Так или иначе, Huawei nova 7 SE уже был замечен на Geekbench, что подтверждает чипсет Kirin 820. Ожидается, что он будет иметь 6,5" дисплей 1080p +, 64-мегапиксельную камеру сзади и 22,5 Вт проводную быструю зарядку. Однако, о двух других телефонах nova мало что известно.
Ожидается, что nova 7 станет самой доступной моделью по цене от 2000 до 3000 юаней (285–425 долларов), за ней последует модель SE по цене 3000 юаней (495 долларов) или около того, а Pro будет стоить от 3500 до 4000 юаней (до $ 565).
Кстати, Huawei nova 7i уже официально и по сути является китайской версией Huawei P40 Pro.