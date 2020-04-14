ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

19:44
Раскрыт дизайн экрана Huawei nova 7
18:00
Sony Xperia 1 II будет выпущена позже в этом месяце
15:55
Meizu 17 появится в скором времени с поддержкой 5G
13:48
Vivo X30 получает новый вариант цвета Rainbow Shadow
12:00
Nubia Red Magic 5G теперь доступна во всем мире
10:00
iPhone 12 Pro позаимствует дизайн у iPad
08:00
В сети всплыла утечка цен Honor 30 Pro +
20:30
Стала известна официальная дата анонса Motorola Edge +
18:00
Oppo Ace2 официально анонсирован: характеристики и цены
16:11
Игровой смартфон Lenovo Legion с самой быстрой зарядкой в мире
14:00
Образец камеры Honor 30 Pro + демонстрирует возможности ночной фотосъемки телефона
12:00
Vivo iQOO 3 Neo 5G появится с крутым дисплеем
10:00
Спецификации, дизайн и цвета Huawei MatePad
08:00
LG объявляет Velvet - новый среднебюджетник
07:02
Секреты MIUI 11: улучшаем мобильную связь
06:06
Samsung Galaxy A41 - глобальная версия официально
22:09
Появились официальные изображения смартфон OnePlus 8
18:11
Беспроводные наушники Galaxy Buds Bean будут с функцией шумоподавления
17:06
iPhone SE 2 запустили в массовое производство
15:01
Официальный ролик нового OnePlus 8 и характеристики смартфона
11:09
Xiaomi перечислила смартфоны, которые получат прошивку MIUI 12
20:00
Xiaomi готовит новый Mi Note 10 Lite
19:13
Vodafone на время карантина сделал бесплатными 4 сервиса: как подключить услугу
17:20
iPhone 11 упал в цене до рекордно низкого уровня
15:40
Apple может анонсировать iPhone 12 5G серию уже в сентябре
13:37
Не обновляйте свой Xiaomi Mi A3 до Android 10
12:00
Samsung Galaxy A71 получает разочаровывающую оценку камеры DxOMark
10:00
8-дюймовый Huawei MatePad T появляется в рендерах
08:00
Sony Xperia 5 II будет самым маленьким 5G телефоном
20:19
Прозрачная беспроводная зарядка на 15W от Baseus
19:17
Xiaomi Mi Fan Festival принес компании колоссальный доход
17:16
Стала известна официальная дата анонса iQOO Neo3
15:40
Oppo Reno Ace 2 5G будет называться иначе и иметь крутой дисплей
 Больше новостей
» » Sony Xperia 1 II будет выпущена позже в этом месяце
-

Sony Xperia 1 II будет выпущена позже в этом месяце

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
454
Sony Xperia 1 II была анонсирована еще в феврале с обещанием появиться на полках магазинов во втором квартале. Официальный аккаунт Sony Spain в Твиттере дал нам более конкретные сроки, поскольку он подтвердил, что Xperia 1 II появится в Европе в конце этого месяца.
Sony Испания подтверждает наличие Xperia 1 ll

Ожидается, что Sony Xperia 1 II будет поставляться в черном и фиолетовом цветах по розничной цене 1200 евро за конфигурацию памяти 8/256 ГБ.
Он имеет 6,5-дюймовую 4K OLED-панель с соотношением сторон 21: 9, три 12-мегапиксельных датчика сзади и набор микросхем Snapdragon 865 с поддержкой 5G.