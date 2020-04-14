Sony Xperia 1 II будет выпущена позже в этом месяце

Sony Xperia 1 II была анонсирована еще в феврале с обещанием появиться на полках магазинов во втором квартале. Официальный аккаунт Sony Spain в Твиттере дал нам более конкретные сроки, поскольку он подтвердил, что Xperia 1 II появится в Европе в конце этого месяца.
Ожидается, что Sony Xperia 1 II будет поставляться в черном и фиолетовом цветах по розничной цене 1200 евро за конфигурацию памяти 8/256 ГБ.
Он имеет 6,5-дюймовую 4K OLED-панель с соотношением сторон 21: 9, три 12-мегапиксельных датчика сзади и набор микросхем Snapdragon 865 с поддержкой 5G.
Ожидается, что Sony Xperia 1 II будет поставляться в черном и фиолетовом цветах по розничной цене 1200 евро за конфигурацию памяти 8/256 ГБ.
Он имеет 6,5-дюймовую 4K OLED-панель с соотношением сторон 21: 9, три 12-мегапиксельных датчика сзади и набор микросхем Snapdragon 865 с поддержкой 5G.