Meizu 17 появится в скором времени с поддержкой 5G

Предполагалось, что Meizu 17 будет представлен в первом квартале 2020 года, но этого не произошло, и утечка изображения в начале этого месяца показала, что телефон поступит 15 апреля. Ну, это не будет так же, так как Meizu сегодня объявил, что Meizu 17 будет представлен 17 апреля.
Meizu объявил дату в китайской социальной сети Weibo и поделился постером с текстом «mSmart 5G», который подтверждает поддержку сети следующего поколения.
Meizu 17 будет представлен на мероприятии в Китае, которое начнется в 14:30 по местному времени (6:30 по UTC).
В декабре прошлого года Meizu подтвердил, что Meizu 17 будет работать на флагманском чипсете Snapdragon 865, но кроме этого китайский производитель телефонов больше ничего не раскрывал.
Тем не менее, предыдущие утечки показали, что смартфон будет оснащен OLED-дисплеем с частотой 90 Гц с отверстием в правом верхнем углу и разрешением 2206x1080 пикселей. На задней панели будет размещена четырехмодульная камера, выровненная по горизонтали.
Ожидается, что Meizu 17 будет поддерживать зарядку 30 Вт, но его Pro-вариант заряжается до 65 Вт, потребляя энергию через зарядное устройство GaN.
Meizu объявил дату в китайской социальной сети Weibo и поделился постером с текстом «mSmart 5G», который подтверждает поддержку сети следующего поколения.
Meizu 17 будет представлен на мероприятии в Китае, которое начнется в 14:30 по местному времени (6:30 по UTC).
В декабре прошлого года Meizu подтвердил, что Meizu 17 будет работать на флагманском чипсете Snapdragon 865, но кроме этого китайский производитель телефонов больше ничего не раскрывал.
Тем не менее, предыдущие утечки показали, что смартфон будет оснащен OLED-дисплеем с частотой 90 Гц с отверстием в правом верхнем углу и разрешением 2206x1080 пикселей. На задней панели будет размещена четырехмодульная камера, выровненная по горизонтали.
Ожидается, что Meizu 17 будет поддерживать зарядку 30 Вт, но его Pro-вариант заряжается до 65 Вт, потребляя энергию через зарядное устройство GaN.