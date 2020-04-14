Vivo X30 получает новый вариант цвета Rainbow Shadow

Vivo X30 представлен в декабре прошлого года в цветах Black, Peach и Light Blue, теперь смартфон приобретает новый градиентный цвет - Rainbow Shadow.
Как уже видно из названия, вариант Rainbow Shadow навеян радугой, и хотя он выглядит похожим на версию Light Blue, он на самом деле меняет цвет на розовый, оранжевый, синий и зеленый, когда вы смотрите на него под разными углами, что возможно благодаря процессу замораживания AG.
Этот процесс также добавляет визуальные эффекты дыма и мягкого тумана к задней панели, в дополнение к «тонкому и тактильному» ощущению.
Вариант vivo X30 с Rainbow Shadow, как и другие три цветовые версии, поставляется в двух конфигурациях памяти - 8 ГБ/128 ГБ по цене CNY 3298 (465 долл США/430 евро) и 8 ГБ/256 ГБ по цене CNY 5 598 ($ 510/€ 465). Он уже продается в Китае через официальный сайт компании.
Vivo X30 работает от Exynos 980 SoC и оснащен 6,44-дюймовым FullHD + Super AMOLED дисплеем. Он оснащен трехмодульной камерой на задней панели с основным устройством 64 Мп и комплектуется батареей емкостью 4350 мАч, которая заряжается до 33 Вт.
Как уже видно из названия, вариант Rainbow Shadow навеян радугой, и хотя он выглядит похожим на версию Light Blue, он на самом деле меняет цвет на розовый, оранжевый, синий и зеленый, когда вы смотрите на него под разными углами, что возможно благодаря процессу замораживания AG.
Этот процесс также добавляет визуальные эффекты дыма и мягкого тумана к задней панели, в дополнение к «тонкому и тактильному» ощущению.
Вариант vivo X30 с Rainbow Shadow, как и другие три цветовые версии, поставляется в двух конфигурациях памяти - 8 ГБ/128 ГБ по цене CNY 3298 (465 долл США/430 евро) и 8 ГБ/256 ГБ по цене CNY 5 598 ($ 510/€ 465). Он уже продается в Китае через официальный сайт компании.
Vivo X30 работает от Exynos 980 SoC и оснащен 6,44-дюймовым FullHD + Super AMOLED дисплеем. Он оснащен трехмодульной камерой на задней панели с основным устройством 64 Мп и комплектуется батареей емкостью 4350 мАч, которая заряжается до 33 Вт.