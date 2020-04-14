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iPhone 12 Pro позаимствует дизайн у iPad

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MobilZone / Гаджеты
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Bloomberg раскрыл план Apple на 2020 год в своем последнем отчете, в котором говорится о будущих моделях iPhone, HomePod, AirTag и множестве других продуктов.

Начиная с iPhone, Bloomberg заявляет, что в этом году у Apple будет четыре новых iPhone. Две будут Pro моделями, которые заменят текущие iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а две другие заменят текущий iPhone 11.
Макет от Apple Post

Что касается моделей 2020 Pro, то новые айфоны будут иметь дизайн, аналогичный текущим моделям iPad Pro, с плоскими сторонами и острыми краями, напоминающими дизайны эпохи iPhone 4 и iPhone 5. Новые модели также будут иметь меньшую отметку, чем нынешние айфоны, с целью полностью избавиться от них в течение следующих нескольких лет.

Модель Top-of-the-line Max также увидит увеличение размера дисплея с текущих 6,5 дюймов. Bloomberg не упоминает точный размер, но предыдущие слухи установили число около 6,7 дюйма, хотя эти слухи также предполагали, что меньшая модель Pro также будет увеличена до 6,1 дюйма, которую Bloomberg не упомянул в своем отчете.

Как и в случае с iPad Pro 2020 года, модели iPhone Pro 2020 года также будут оснащены сенсором LiDar, что еще больше увеличит их функциональность AR. Мощность процессора на iPhone также будет увеличена для повышения производительности AR.
Макет от Apple Post

Новые iPhone могут немного задержаться в этом году из-за текущей глобальной пандемической ситуации, хотя телефоны будут по-прежнему запускаться в том же осеннем окне, но с задержкой не более чем на несколько недель.

Начиная с айфонов, Bloomberg сообщает, что Apple также работает над меньшим и более дешевым HomePod. Нынешний HomePod был замечен многими, как высококачественный, но дорогой динамик с ограниченными функциональными возможностями, особенно по сравнению с его конкурентами из Amazon и Google. Новая модель будет лучше конкурировать на рынке и потенциально может
поддержать Apple в качестве серьезного соперника в этом сегменте.
AirTag, продукт, который время от времени появляется, наконец-то выйдет в этом году. Как и другие продукты в своей категории, AirTags будут небольшими электронными бирками, которые можно прикрепить к важным объектам, и в случае их утери вы можете удаленно попытаться позвонить по вашей бирке или увидеть ее местоположение на телефоне. Ожидается, что AirTags будут поставляться с кожаным рукавом Apple и брелком.

Наконец, Apple также работает над обновленными версиями MacBook Pro, Apple TV, бюджетными моделями iPad и новым iMac, хотя они могут появиться не в этом году.