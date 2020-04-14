В сети всплыла утечка цен Honor 30 Pro +

Серия Honor 30 выйдет 15 апреля, и мы знаем, что она будет состоять из Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro +, о которых мы знаем очень мало.
Что ж, теперь картина немного яснее, поскольку предполагаемый просочившийся плакат рассказывает нам о ценах и сроках выпуска Honor 30 Pro +.
Стоимость Honor 30 Pro + на 8/128 ГБ составляет 4999 юаней (650 евро / 54 000 индийских рупий), в то время, как 8/256 ГБ составляет 5 399 юаней (700 евро / 58 000 индийских рупий) - оба будут выпущены 21 апреля. Ни плакат, ни детали устройства не были проверены в это время.
Honor 30 Pro + увидела свет днем ранее, но подробности обновлений, которые он принесет с Honor 30 Pro, скудны.
Honor 30 рекламируется с основной 40-мегапиксельной камерой и чипсетом Kirin 985 5G, в то время, как Honor 30 Pro будет иметь 50-мегапиксельную Sony IMX700 и Kirin 990 5G.
Что ж, теперь картина немного яснее, поскольку предполагаемый просочившийся плакат рассказывает нам о ценах и сроках выпуска Honor 30 Pro +.
Стоимость Honor 30 Pro + на 8/128 ГБ составляет 4999 юаней (650 евро / 54 000 индийских рупий), в то время, как 8/256 ГБ составляет 5 399 юаней (700 евро / 58 000 индийских рупий) - оба будут выпущены 21 апреля. Ни плакат, ни детали устройства не были проверены в это время.
Honor 30 Pro + увидела свет днем ранее, но подробности обновлений, которые он принесет с Honor 30 Pro, скудны.
Honor 30 рекламируется с основной 40-мегапиксельной камерой и чипсетом Kirin 985 5G, в то время, как Honor 30 Pro будет иметь 50-мегапиксельную Sony IMX700 и Kirin 990 5G.