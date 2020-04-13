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Стала известна официальная дата анонса Motorola Edge +

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MobilZone / Бизнес
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Motorola Edge+ будет официально представлен уже 22 апреля. Об этом говорит официальный твит Мото! На тизере можно увидеть дисплей водопад с каплевидным вырезом для фронталки.

Motorola Edge - это среднебюджетный представитель Lenovo c Snapdragon 765G на борту вместо Snapdragon 865, как в модели плюс. Но они оба будут иметь подключение 5G.



Экран Motorola Edge + будет иметь экран размером 6,67 дюйма и разрешение 1080p +. Интересно, что это первый телефон Moto с экраном 90 Гц. И первый 5G телефон Moto, если не считать 5G MotoMod для Z3. Еще одной новинкой для бренда станет основная камера на 108 МП, входящая в тройную настройку камеры - 108 + 16 + 8 МП (модуль на 8 МП может быть телеобъективом). Вместо этого Vanilla Moto Edge будет оснащен 64-мегапиксельной основной камерой, а также 16-мегапиксельной ультра-широкой и 8-мегапиксельной телекамерой.


Кстати, название «Edge», скорее всего, будет эксклюзивным для Verizon, в других странах оно может продаваться под маркой Moto One (если Motorola не хочет возродить Z-серию).