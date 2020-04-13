Стала известна официальная дата анонса Motorola Edge +

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/FNqbOskRxg — Motorola (@Moto) April 13, 2020

Motorola Edge+ будет официально представлен уже 22 апреля. Об этом говорит официальный твит Мото! На тизере можно увидеть дисплей водопад с каплевидным вырезом для фронталки.Motorola Edge - это среднебюджетный представитель Lenovo c Snapdragon 765G на борту вместо Snapdragon 865, как в модели плюс. Но они оба будут иметь подключение 5G.Экран Motorola Edge + будет иметь экран размером 6,67 дюйма и разрешение 1080p +. Интересно, что это первый телефон Moto с экраном 90 Гц. И первый 5G телефон Moto, если не считать 5G MotoMod для Z3. Еще одной новинкой для бренда станет основная камера на 108 МП, входящая в тройную настройку камеры - 108 + 16 + 8 МП (модуль на 8 МП может быть телеобъективом). Вместо этого Vanilla Moto Edge будет оснащен 64-мегапиксельной основной камерой, а также 16-мегапиксельной ультра-широкой и 8-мегапиксельной телекамерой.Кстати, название «Edge», скорее всего, будет эксклюзивным для Verizon, в других странах оно может продаваться под маркой Moto One (если Motorola не хочет возродить Z-серию).