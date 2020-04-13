Oppo Ace2 официально анонсирован: характеристики и цены

На задней панели круговой вырез для квартета камер, озаглавленный основным датчиком на 48 мегапикселей. Сопровождающими модулями являются сверхмощный 8-мегапиксельный датчик и две 2-мегапиксельные "камеры портрета", что является прекрасным термином для помощников по глубине.

После месяца постоянных утечек и тизеров, Oppo Ace2 наконец-то официально представлен. Он сохраняет частоту обновления экрана 90 Гц и проводную зарядку 65 Вт своего предшественника - Reno Ace, но предлагает новейший набор микросхем Snapdragon 865, подключение 5G и самую быструю беспроводную зарядку до 40 Вт благодаря совершенно новому зарядному устройству AirVOOC. Ace2 оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD +, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации сенсора 180 Гц. В левом верхнем углу панели имеется вырез в форме отверстия для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Под капотом Snapdragon 865 SoC в сочетании с 8/12 ГБ ОЗУ с большей емкостью, чем у LPPDR5 и 128/256 UFS 3.0.Батарея емкостью 4000 мАч поддерживает быструю зарядку 65 Вт SuperVOOC 2.0, что достаточно быстро, но более впечатляет беспроводное зарядное устройство AirVOOC 40 Вт, которое, по утверждению Oppo, может завершить полный цикл зарядки всего за 56 минут. Сама зарядная панель оснащена собственным вращающимся вентилятором для контроля температуры, и будет продаваться отдельно за 249 юаней (35 долларов) и в настоящее время будет работать только с Ace2. Передняя часть программного обеспечения покрыта Android 10 с ColorOS 7.1 на вершине. Другие примечательные особенности включают Wi-Fi 6 и NFC и 10W обратную беспроводную зарядку. Oppo Ace2 будет поставляться в фиолетовом, сером и серебристом цветах и будет стоить 3999 юаней (565 долларов) за модель 8/128 ГБ. Есть также модель на 8/256 ГБ за 4399 юаней (625 долларов США) и верхняя часть линейки 12/256 ГБ за 4599 юаней (650 долларов США). Предварительные заказы уже выполняются, а официальные продажи начнутся 20 апреля. Сведения о международной доступности пока не подтверждены.