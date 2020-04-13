Игровой смартфон Lenovo Legion с самой быстрой зарядкой в мире

Последний флагманский телефон Lenovo Z6 Pro дебютировал еще в апреле 2019-го. Но компания так и не выпустила ни одного телефона в этом году. Недавно стало известно, что Lenovo готовит свой первый игровой телефон на базе мобильной платформы Snapdragon 865. Также как сообщают сами Lenovo игровой смартфон Lenovo Legion будет поддерживать быструю зарядку 90 Вт, что делает его самым быстрым смартфоном в мире в плане скорости зарядки.В настоящее время самой быстрой в мире технологией проводной зарядки является OPPO SuperWOOC 2.0 мощностью 65 Вт. Xiaomi и Vivo тестируют технологии мощностью 100 Вт и 120 Вт, но они все еще недоступны для обычных пользователей.Технология зарядки 90 Вт от Lenovo запустит очередную гонку вооружений среди производителей смартфонов. OPPO SuperVOOC 2.0 может зарядить батарею емкостью 4000 мАч примерно за полчаса. Ожидается, что технология зарядки 90 Вт будет заряжать батарею того же размера еще быстрее.В настоящее время нет информации о емкости аккумулятора игрового телефона Lenovo Legion. Слухи утверждают, что он может иметь батарею емкостью 5050 мАч. Также неизвестно, будет ли Lenovo Legion поддерживать функцию беспроводной зарядки и обратной беспроводной зарядки.Другие характеристики игрового смартфона Lenovo Legion в настоящее время находятся в секрете. Оказывает ранний прототип смартфона всплыл в прошлом месяце. Выяснилось, что телефон может поставляться с цельным металлическим корпусом и со светодиодным логотипом «LEGION». Смартфон будет иметь ззади три камеры и для удобства игры может быть оснащен жидким охлаждением. При рендеринге также были обнаружены пару портов USB-C, дополнительные кнопки сверху для удобства игры и безрамочный экран.