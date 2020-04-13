Образец камеры Honor 30 Pro + демонстрирует возможности ночной фотосъемки телефона

Honor готовится к выпуску своих флагманских смартфонов серии Honor 30 в Китае 15 апреля. В преддверии запуска вице-президент компании поделился образцом камеры смартфона Honor 30 Pro +.
Образец камеры предстоящего флагманского смартфона от компании демонстрирует навыки фотосъемки при слабом освещении или в ночном режиме. Подпись к общему образцу камеры из VP гласит: «Серия Honor 30 может достигать высокой освещенности, но не подвергаться воздействию, и детали все еще хорошо видны».
Наряду с этим образцом изображения, компания также выпустила небольшой рекламный ролик, демонстрирующий возможности сверхчувствительного режима ночной фотографии, который будет присутствовать в серии Honor 30, и бренд называет это «прекрасной фотосъемкой в студии».
Ожидается, что Honor 30 и Honor 30 Pro будут оснащены 6,57-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением Full HD +. Эти телефоны, скорее всего, будут поставляться с батареями емкостью 4000 мАч, которые будут поддерживать технологию быстрой зарядки 40 Вт. Это было недавно подтверждено, что Honor 30 и 30 Pro будет поставляться с Kirin 985 и Kirin 990 SoC, соответственно.
Согласно сообщениям, у Honor 30 Pro будет основной объектив Sony IMX700, тогда как ванильная модель будет выставлять напоказ 40-мегапиксельный объектив. Оба телефона будут иметь 32-мегапиксельные фронтальные датчики для съемки селфи и видеозвонков.
Ожидается, что Honor 30 будет иметь 8 ГБ ОЗУ, в то время, как модель Pro может быть доступна с 8 ГБ, а также в версиях 12 ГБ ОЗУ, предлагающих 128 ГБ и 256 ГБ внутренних вариантов хранения. Остальные характеристики, как полагают, идентичны на обоих телефонах.
Образец камеры предстоящего флагманского смартфона от компании демонстрирует навыки фотосъемки при слабом освещении или в ночном режиме. Подпись к общему образцу камеры из VP гласит: «Серия Honor 30 может достигать высокой освещенности, но не подвергаться воздействию, и детали все еще хорошо видны».
Наряду с этим образцом изображения, компания также выпустила небольшой рекламный ролик, демонстрирующий возможности сверхчувствительного режима ночной фотографии, который будет присутствовать в серии Honor 30, и бренд называет это «прекрасной фотосъемкой в студии».
Ожидается, что Honor 30 и Honor 30 Pro будут оснащены 6,57-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением Full HD +. Эти телефоны, скорее всего, будут поставляться с батареями емкостью 4000 мАч, которые будут поддерживать технологию быстрой зарядки 40 Вт. Это было недавно подтверждено, что Honor 30 и 30 Pro будет поставляться с Kirin 985 и Kirin 990 SoC, соответственно.
Согласно сообщениям, у Honor 30 Pro будет основной объектив Sony IMX700, тогда как ванильная модель будет выставлять напоказ 40-мегапиксельный объектив. Оба телефона будут иметь 32-мегапиксельные фронтальные датчики для съемки селфи и видеозвонков.
Ожидается, что Honor 30 будет иметь 8 ГБ ОЗУ, в то время, как модель Pro может быть доступна с 8 ГБ, а также в версиях 12 ГБ ОЗУ, предлагающих 128 ГБ и 256 ГБ внутренних вариантов хранения. Остальные характеристики, как полагают, идентичны на обоих телефонах.