Vivo iQOO 3 Neo 5G появится с крутым дисплеем

Игровой смартфон Vivo iQOO 3 уже с был представлен, его обзор ожидайте в скором времени. Его вариант iQOO 3 Neo появится 23 апреля, и сегодня компания представила на Weibo еще несколько спецификаций - телефон будет оснащен экраном с частотой обновления 144 Гц и хранилищем UFS 3.1.
Опубликованный тизер также раскрывает чипсет Snapdragon 865 для vivo iQOO 3 Neo, но мы уже знали об этом.
Что касается ранее просочившихся снимков экрана - они были либо поддельными, либо принадлежали другому телефону, поскольку они показывали только частоту обновления 120 Гц.
Опубликованный тизер также раскрывает чипсет Snapdragon 865 для vivo iQOO 3 Neo, но мы уже знали об этом.
Что касается ранее просочившихся снимков экрана - они были либо поддельными, либо принадлежали другому телефону, поскольку они показывали только частоту обновления 120 Гц.