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Samsung Galaxy A41 - глобальная версия официально

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MobilZone
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Samsung представили глобальную версию модели Galaxy A41. Смартфон уже показывали месяц назад в Японии, а сейчас представили глобальную версию, которая в принципе очень похожа на азиатского собрата, кроме модуля задней камеры, который в данном случае больше походит на A51 или A71. В остальном аппарат такой же.

Это дисплей Infinity-U Super AMOLED на 6.1-дюймов с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9.

Работает новинка под управлением чипа Helio P65 в связке с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. ?мкость аккумулятора составляет 3500 мАч. Он поддерживает быструю 15-ваттную зарядку. 

Фронтальная камера в Galaxy на 25 Мп, а основная на 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. В устройстве ещё есть подэкранный сканер отпечатков пальцев, разъём для наушников и One Ui 2 из коробки. 

Смартфон начнут продавать в Европе в мая за 300 евро. В наличии будет три расцветки корпуса: чёрная, белая и синяя.