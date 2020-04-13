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LG объявляет Velvet - новый среднебюджетник

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MobilZone / Гаджеты
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LG Velvet ознаменует начало новой главы в мобильной стратегии корейского гиганта, в которой он будет делать ставку на дизайн, а не только на спецификации, чтобы дифференцировать свои продукты. Он обещает «тактильную элегантность», хотя мы получаем немного деталей относительно того, что это влечет за собой. На данный момент нет доступных изображений телефона, только его логотип.

Мы получаем подтверждение, что задняя камера имеет дизайн капли дождя, который тизерили на днях. По словам LG, название Velvet должно напоминать о «блестящей гладкости и превосходной мягкости, двух ключевых характеристиках нового телефона.
Ранее, по слухам, телефон стал первым участником новой линейки среднего класса LG, которая заменит G-серию, поскольку компания борется за то, чтобы вернуть свое мобильное подразделение обратно в топы. Однако, о подробностях относительно его цены и набора функций пока рано говорить.

Предыдущие слухи предполагали, что фактическое объявление состоится 15 мая, вероятно, когда мы узнаем больше о LG Velvet.