Появились официальные изображения смартфон OnePlus 8

































OnePlus 8 несомненно интересный аппарат, один из самых ожидаемых смартфонов года и в интернете уже довольно много его утечек.Телефон планируется презентоваться 15 апреля, поэтому ожидалось, что утечки будут усиливаться в преддверии события.Сегодня у нас есть официальные пресс-релизы, раскрывающие цветовой вариант, который мы никогда не видели прежде, который показывает телефон под разными углами, а также некоторую новую интересную информацию о телефоне.Прежде всего, рендеры предоставлены Роландом Квандтом. Для ясности, это официальные изображения, которые OnePlus собирается использовать для продвижения OnePlus 8.И этот новый великолепный новый цвет будет продаваться как «Interstellar Glow» и мне даже переводить это название не хочется, настолько оно красиво звучит и выглядит.Новый цвет напоминает вариант цвета Aura Glow, который Samsung представили с Galaxy Note 10. Но этот Interstellar Glow не будет выглядеть точно так же, как Galaxy Note 10, у которого поверхность отражается как CD диск.Цвет на OnePlus 8 переходит от лавандового сверху к ярко-оранжевому снизу. И это, если честно, выглядит действительно красиво.У нас также есть еще два варианта цвета: ледниковый зеленый, который также выглядит очень хорошо, и классический черный оникс.Спереди мы можем видеть отверстие под селфи камеру в левом углу. Да, они всё таки бросили идею выдвижных механизмов камеры и OnePlus 8 будет обладать привычной камерой в отверстии дисплея.Какой подход лучше? На мой взгляд, с отверстием. Рано или поздно, камера переместится под экран, и поэтому городить выдвижные системы не будет смысла, гораздо разумнее уже сейчас проектировать смартфон со стационарной селфи камерой и ждать когда дисплеи достигнуть такого уровня технологий, что смогут обходиться без отверстий и вырезов.Идём дальше, дисплей Always на телефонах OnePlus - одна из самых востребованных функций. Интересно, что при запуске OnePlus 6 телефон имел эту функцию, однако, только в предрелизном софте, и позже OnePlus удалили эту функцию, так как она потребляла слишком много батареи.Но хорошая новость заключается в том, что OnePlus подтвердили в твиттере, что они возвращают Always On.Ишан Агарвал в Твиттере получил некоторые подробности о OnePlus 8 Pro.Он говорит, что экран телефона будет достигать 1400 нит яркости, что почти вдвое больше чем 800 нит, которые мог бы достичь OnePlus 7 Pro.OnePlus также будет уделять больше внимания обеспечению точности цветопередачи этого дисплея. Микросхема Motion Estimate, поддержка HDR10 + и 10-битный HDR обеспечат вам приятное отображение.Кроме того, OnePlus, как сообщается, работает над тем, чтобы сделать OxygenOS «более плавным и быстрым», когда телефон появится через несколько недель. Наконец, тактильная обратная связь также будет улучшена.У нас также есть некоторые технические характеристики камеры OnePlus 8 Pro. Телефон будет оснащен четырехкамерной системой, телеобъектив будет предлагать 3-кратный оптический зум, который также может делать 30-кратный цифровой зум, а также будет 5-мегапиксельный цветной фильтр.А сюрприз будет заключаться в 48 мп суперширокоугольной линзе.Основная линза также будет обладать 48 Мп. 16 Мп селфи камера, Snapdragon 865, который является лучшим чипом для Андроид смартфонов. Версия Pro получит память DDR5, в отличии от DDR4 на обычном OnePlus 8.Из этих характеристик мы можем увидеть много причин покупать именно Pro версию.Мало того, линейка также получит новый режим ночного портрета. Также появится новая функция под названием «3-HDR» видео, кинематографические эффекты, а также улучшенные стабилизации изображения.Народ, дайте мне узнать в комментарии, есть ли у нас здесь пользователи смартфонов OnePlus? Мне интересно узнать вас и также напишите ждёте ли вы презентацию нового флагмана OnePlus.