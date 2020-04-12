iPhone SE 2 запустили в массовое производство

Отчеты до вспышки пандемии предполагали, что SE 2 будет запущен в производство в феврале и выпущен уже в марте! Однако, Apple временно прекратила производство в Китае, и стало почти неясно, когда будет наконец выпущен iPhone SE 2.Но недавно Apple анонсировала несколько новых устройств, включая новый iPad Pro, iPhone там нигде не было видно, но инсайдеры опять же не сидят на месте и говорят нам, что все-таки стоит ждать iPhone SE2 - в апреле, так уж точно!А вот запуск iPhone 12, возможно, будет отложен. Все из-за него, будь он не ладен, вирус. Из-за всемирной проблемы новый iPhone 12 может задержаться и не выйти в сентябре!Друзья, пишите в комментариях ждете ли вы до сих пор iPhone SE2 или все же больше хотите увидеть флагманскую серию iPhone 12?