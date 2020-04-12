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Официальный ролик нового OnePlus 8 и характеристики смартфона

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MobilZone
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Многие в Украине и России ждут запуска нового смартфона от OnePlus. Известно, что смартфон OnePlus 8 должны представить уже 14 апреля и чем ближе эта дата, тем больше информации появляется про этот смартфон. В сети уже много разных слухов и утечек, вот ещё одна. Информация про старшую модификацию 8 Pro. В сети появилось фото смартфона со включённым экраном с некоторыми характеристиками новинки. Благодаря утечкам мы уже многое знаем, но эта фотография подтверждает ранние утечки.

Итак, новинка получит 6,78-дюймовый экран с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Конечно же OnePlus 8 Pro получит чип Snapdragon 865 с поддержкой 5G, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ основной, основную камеру с четырьмя датчиками (48+48+8+5-Мп) и ОС Android 10. Так же ожидается, что флагман получит батарею емкостью 4510 мАч с поддержкой быстрой 30 Вт беспроводной и реверсивной зарядки и защиту от воды по стандарту IP67. Кроме всего сама компания OnePlus выложила на Youtube рекламный ролик нового флагманского устройства. Все компания не стала раскрывать, но основные детали дизайна все же показали.


Если верить слухам, младшая модификация OnePlus 8 на 8/128 ГБ обойдётся в 719 евро. Версия на 12/256 ГБ будет стоить 819 евро. За OnePlus 8 Pro, в свою очередь, попросят от 919 до 1009 евро.