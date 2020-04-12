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Xiaomi перечислила смартфоны, которые получат прошивку MIUI 12

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MobilZone
803
Важность программного обеспечения, установленного на смартфон, уже давно осознали все производители электроники, и в этом нет ничего удивительного, ведь каким бы мощным техническим оснащением не обладало мобильное устройство, при наличии ужасного ПО никакого смысла в таком не будет, потому что все будет все равно работать плохо. На фоне подобного положения дел компания Xiaomi старается уделять все больше внимания операционной системе для своих телефонов, стремясь снова и снова год за годом делать ее лучше. Сегодня, 11 апреля 2020 года, как сообщают китайские ресурсы, данный производитель электроники перечислил смартфоны, которые получат новую прошивку MIUI 12, релиз которой случится уже во второй половине этого года.

Новейшее программное обеспечение получат свыше сорока моделей телефонов, выпущенных за последние несколько лет. Новая операционная система принесет с собой поддержку жестов для управления основными функциями мобильного устройства, возможность клонирования одного приложения более одного раза (вплоть до пяти), поддержку полноценной темной темы оформления на нативном уровне всей ОС, обновленный графический интерфейс GUI, новый экран блокировки с возможностью его кастомизации, переработанную улучшенную клавиатуру для ввода текста и работы со смайликами эмодзи, а также ряд других особенностей, которые значительно улучшат опыт использования смартфонов и планшетов на базе такой операционной системы.

Новая операционная система сначала для новейших моделей телефонов, наиболее дорогостоящих, а затем ее выпустят для более доступных по цене. Ожидается, что презентация прошивки MIUI 12 состоится в сентябре 2020 года, тогда как ее постепенный выпуск для телефонов, волна за волной, начнется уже в октябре-ноябре. Никакого публичного тестирования данной платформы не будет, поэтому ознакомиться с ней до релиза владельцы смартфонов не смогут. Новейшая ОС, как и всегда в случае с программным обеспечением от Xiaomi, выйдет в двух версиях, одна из которых предназначена для внутренного рынка компании, то есть для Китая, а другая создана для международного региона, отличаясь поддержкой русского языка (и многих других) и наличием сервисов Google Play.


Список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до новой ОС, включает в себя модели MI 10 Pro, MI 10, MI 9, MI 9 SE, MI 9 Pro, MI 9 Lite, MI 8 Pro, MI 8, MI 8 Lite, CC9 Pro, Mi Note 10, CC9, CC9E, Mi A3, Mi Mix Alpha, Mi Mix 3, Mi Mix 2s, Mi Mix 2, Mi Max 2, POCO F1, POCO X2, Redmi K30, Redmi K20 Pro, Mi 9T Pro, Redmi K20, Mi 9T, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8T, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Y1/ Redmi Note 5A, Redmi Note 5A Prime, Redmi Y1 Lite, Redmi Y2/S2, Redmi Y3, Redmi Note 6 Pro, Mi A2 Lite, Redmi Note 6, Redmi 6, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Plus, Redmi 5/5A и Redmi Note 4/4X. Всем владельцам таких определенно повезло, тем более что в некоторых случаях прошивка MIUI 12 будет распространяться в паре с Android 11.