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Xiaomi готовит новый Mi Note 10 Lite

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MobilZone / Гаджеты
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Xiaomi представила Mi Note 10 в прошлом ноябре и, похоже, компания будет следовать за ним с версией Lite в ближайшее время.
Mi Note 10 Lite, спортивная модель с кодом M2002F4LG, была сертифицирована NBTC Таиланда, что намекает на скорый запуск.
Список на веб-сайте тайского центра сертификации не раскрывает никаких спецификаций Mi Note 10 Lite, но смартфон прошел через FCC в прошлом месяце, раскрывая его спецификации в процессе.

Mi Note 10 Lite, как и ванильный Mi Note 10, будет работать от Snapdragon 730G SoC, оснащен 6,47-дюймовым FullHD + AMOLED дисплеем и будет комплектовать батарею емкостью 5 260 мАч, заряжая до 30 Вт. Но в этом его сходству с Mi Note 10 (номер модели M1910F4G) приходит конец.

Документ, предоставленный Xiaomi на веб-сайте FCC, показывает, что Mi Note 10 Lite будет иметь на задней панели пента-камеру, которая будет представлять собой комбинацию из одного 64-мегапиксельного, двух 8-мегапиксельных, одного 5-мегапиксельного и одного 2-мегапиксельного датчика. Кроме того, смартфон не будет поставляться с лазерной автофокусировкой.
Более того, хотя Mi Note 10 загружал Android 9 из коробки, его версия Lite будет работать на последней версии Android 10.

О Mi Note 10 Lite пока нет сведений от Xiaomi, но мы ожидаем услышать больше об этом устройсттве в ближайшие недели.