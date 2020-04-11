iPhone 11 упал в цене до рекордно низкого уровня

Некоторые китайские производители телефонов восстанавливаются в Китае; Каналис говорит, что Apple среди них нет

Интернет-магазины в Китае снизили цены на семейство iPhone 11

Благодаря более низкой цене Apple iPhone 11 является самой популярной из моделей iPhone 2019 года. При стартовой цене $ 699 вы отказываетесь от некоторых улучшений, связанных с временем автономной работы, которые были у моделей Pro. Тем не менее, Apple заявляет, что батарея емкостью 3046 мАч на iPhone 11 обеспечит до одного часа дополнительного времени автономной работы по сравнению с его предшественником, iPhone XR. До выпуска моделей 2019 года батарея iPhone XR емкостью 2942 мАч обеспечивала ему лучшее время автономной работы на iPhone. Эта честь теперь принадлежит iPhone 11 Pro Max. IPhone 11 также имеет как 12-мегапиксельную, так и 12-мегапиксельную сверхширокую камеру на задней панели.Философия, чтобы сэкономить много денег, была проверена на iPhone XR. Те, кто приобрел эту модель, сэкономили немного денег, не покупая iPhone XS или iPhone XS Max. Но некоторые потребители подают в суд на Apple за то, что она не показала, что использовала антенную систему 2 X 2 MIMO для модели низкого уровня. Таким образом, пользователи iPhone XR говорят, что они страдали из-за плохой связи и имели более низкую скорость 4G LTE по сравнению с более дорогими моделями, которые были оснащены установкой 4 X 4 MIMO. И такие же различия обнаруживаются между iPhone 11 (2 X 2 MIMO) и iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max (4 X 4 MIMO).Китай является крупнейшим рынком смартфонов в мире, и сегодня Reuters сообщает, что несколько интернет-магазинов в стране снизили цены на iPhone 11. Некоторые розничные продавцы в регионе также снизили цены на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Поскольку у производителя не будет доступных моделей 5G до самого раннего падения (некоторые аналитики видят, что запуск будет перенесен до начала 2021 года), Apple может увидеть падение продаж iPhone в Китае, поскольку отечественные производители телефонов, включая Huawei, уже продают с поддержкой 5G. Отбросьте слабый спрос в результате финансового воздействия вспышки коронавируса на потребителей, и у вас будет довольно жаркое блюдо, похожее на резкое падение спроса. И этот беспорядок будет подан по всему миру.Чтобы противодействовать этому в Китае, интернет-магазин Suning снизил цену на версию 64 ГБ iPhone 11; скидка составляет 500 юаней (71 доллар США) или 9% по сравнению с официальной ценой Apple на китайском сайте. С разрывом цен iPhone 11 на 64 ГБ можно приобрести у Suning за 4999 юаней (707,54 долларов США). Тот же онлайн-ритейлер снизил цену iPhone 11 Pro Max на 64 ГБ по цене 1600 юаней ($ 227,40). Телефон можно приобрести за 7499 (1 061,38 долларов США), что составляет 17,6% от цены.Еще в феврале, когда Apple закрыла 42 Apple Store, принадлежащих ей в Китае, правительственные данные показали, что в тот месяц компания отправила в страну менее 500 000 iPhone. С тех пор Apple вновь открыла все свои площадки в Китае, а ее партнеры по сборке, такие как Foxconn и Wistron, начали наращивать свои сборочные линии. Мо Цзя, который работает в исследовательской фирме Canalys, отслеживающей мировой рынок смартфонов, говорит, что, хотя некоторые бренды смартфонов в Китае наблюдали восстановление продаж телефонов после замедления вспышки, Apple не входит в их число.Нам следует больше узнать о том, как коронавирус повлиял на бизнес компании Apple 30 апреля, когда ожидается публикация его финансовых показателей за второй квартал. Это будет охватывать три месяца с января по март.