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Samsung Galaxy A71 получает разочаровывающую оценку камеры DxOMark

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MobilZone / Гаджеты
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Samsung Galaxy A71 был протестирован на DxOMark и получил посредственные результаты - с общим счетом 84. Этот телефон сопоставим с прошлогодним Galaxy A50, а также с другими моделями среднего уровня, такими как Moto One Zoom и Nokia 7.2 (но эти два дешевле).
Основная 64-мегапиксельная камера предлагает впечатляющий динамический диапазон, превосходя, например, iPhone 11 и Pixel 3a. Цветопередача в основном нормальная (хотя баланс белого имеет тенденцию к синему). Так где же все пошло не так?

Несмотря на наличие сенсора с высоким разрешением, изображения с телефона на самом деле не так много деталей. Кроме того, относительно большой 1 / 1,72-дюймовый датчик за диафрагмой f / 1,8 должен немного снизить скорость затвора в темноте. Фотографии при слабом освещении все еще получаются недоэкспонированными, также автофокус был далеко не идеален.

Ультра широкоугольная камера действительно имеет довольно широкий объектив (12 мм). Однако, это приводит к заметным геометрическим искажениям. 12-мегапиксельный сенсор действительно предлагает широкий динамический диапазон и яркие цвета, но он не очень хорошо работает в помещении.

На Galaxy A71 нет телеобъектива, он опирается на основной датчик с высоким разрешением. Но на его фотографиях было мало деталей до увеличения, что только усугубляет проблему. Pixel 3a и его маленький 12-мегапиксельный сенсор показали себя намного лучше в этом тесте.
Оценка видео 74 ничем не может похвастаться. Электронная стабилизация изображения телефона прекрасно работает, и, что удивительно, автофокус довольно хорош. Однако, динамический диапазон видео ограничен, и видео 4K не может сравниться с деталями, полученными другими телефонами.