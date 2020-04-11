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Sony Xperia 5 II будет самым маленьким 5G телефоном

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MobilZone / Гаджеты
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Ходили слухи о большом Sony Xperia 5 Plus, но он так и не вышел. Сейчас говорят о совершенно противоположном телефоне - Xperia 5 II с экраном размером менее 6 дюймов. Этот телефон будет выпущен в Японии во второй половине этого года, сообщают инсайдерские источники.

Телефон будет иметь 5,6-5,8 "экран, а не 6,1" панель, как на первом Xperia 5. Существует высокая вероятность того, что этот телефон будет иметь соединение 5G, что сделает его первым телефоном с диагональю 6 дюймов и 5G.

И это будет только второй телефон Sony 5G, другой - Xperia 1 II. Есть также Xperia Pro, но он вряд ли нацелен на потребителей. Он добавляет mmWave (Xperia 1 II предлагает только частоты ниже 6 ГГц), но для этого требуются дополнительные антенны, которые могут не поместиться в корпус меньшего размера.
Текущий Sony Xperia 5

Этот Xperia 5 II прекрасно подходит для Xperia 1 II и 10 II - меньше, чем флагман премиум-класса, более эффективен, чем средний. Хотя даже с 5G, флагманский статус этого телефона не подтверждён.

Пару месяцев назад ходили слухи об «Xperia 9» на Snapdragon 765G, который имеет встроенный модем 5G. Эта модель была протестирована еще в декабре 2019 года, но оказалась особенно устойчивой к утечкам.

Новые слухи ничего не говорят о чипсете, но у нынешнего Xperia 5 есть флагманский чипсет предыдущего поколения - Snapdragon 855, что может стать еще одной причиной для смены названия. В качестве альтернативы, редкость утечек может просто означать, что для утечки нет ничего реального.