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Стала известна официальная дата анонса iQOO Neo3

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MobilZone / Гаджеты
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В прошлом месяце компания iQOO сообщила о существовании смартфона iQOO Neo3. С тех пор мельница слухов раскрыла много информации о характеристиках телефона Neo3. Сообщается, что некоторые технические блоггеры были приглашены в игру, в которой была объявлена дата запуска iQOO Neo3 23 апреля. iQOO пока не сообщает эту дату через свой аккаунт в Weibo.



iQOO Neo3 Спецификации и цена


Недавние сообщения показали, что iQOO Neo3 будет поставляться с ЖК-панелью IPS с непревзойденным дизайном. Ожидается, что он выйдет на первое место, как первый телефон iQOO с поддержкой частоты обновления до 120 Гц. Вышедший ранее на этой неделе скриншот обнаружил, что телефон позволит пользователям выбирать между частотой обновления 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц.

Оригинальный iQOO 3 5G, выпущен был в феврале, работал на мобильной платформе Snapdragon 865. Процессор SoC будет работать на iQOO Neo3, что предполагает, что он также будет иметь возможности 5G. SoC будет связан с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. ОС Android 10 на базе FunTouch OS 10 будет предварительно загружена на смартфон iQOO Neo3. Ожидается, что телефон будет поставляться с 48-мегапиксельными четырьмя задними камерами.

Некоторые из других слуховых характеристик iQOO Neo3 включают поддержку Wi-Fi 6, батарею на 4500 мАч и быструю зарядку 44 Вт. Другие детали телефона в настоящее время находятся в тайне.

Китайский консультант показал, что iQOO Neo3 может конкурировать с Redmi K30 Pro на внутреннем рынке. С ценой 2999 юаней (~ $ 426), K30 Pro продается как самый доступный телефон SD865. Следовательно, предполагается, что iQOO Neo3 может продаваться в Китае с похожей ценой.
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