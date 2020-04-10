Oppo Reno Ace 2 5G будет называться иначе и иметь крутой дисплей

Ожидается, что Oppo запустит Ace 2 5G 13 апреля, и да, вы правильно прочитали, прозвище "Reno" больше не упоминается. Компания сильно тизерила телефон и теперь опубликовала еще несколько спецификаций в сети.
Oppo Ace 2 будет иметь дисплей с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации сенсора 180 Гц.
Изображение, опубликованное Oppo на Weibo, также демонстрирует вибрацию 4D второго поколения и внутреннее охлаждение 4D, что бы это ни значило. Эти спецификации обычно используются в игровых смартфонах, таких, как Black Shark 3, Nubia Red Magic 5G или ROG Phone II. Однако, вице-президент Oppo, Брайан Шен, подтвердил в своем профиле на Weibo, что это не телефон для игр, а флагман для геймеров.
Шен объяснил, что это означает все первоклассные характеристики, которые могут потребоваться для онлайн-игр, а также телефон, который выступает в роли обычного ежедневного водителя, который может фотографировать, красиво выглядеть и хорошо работать с течением времени.
Спецификации Ace 2 уже появились на TENAA, и мы знаем, что в телефоне будет чипсет Snapdragon 865 с модемом 5G. У него также будет 65 Вт быстрой зарядки, но, скорее всего, будет внедрена беспроводная быстрая зарядка 40 Вт, называемая AirVOOC, которая станет первой в отрасли. Цена, вероятно, составит 4 399 юаней, что составляет около 620 долл. США / 570 евро.
Oppo Ace 2 будет иметь дисплей с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации сенсора 180 Гц.
Изображение, опубликованное Oppo на Weibo, также демонстрирует вибрацию 4D второго поколения и внутреннее охлаждение 4D, что бы это ни значило. Эти спецификации обычно используются в игровых смартфонах, таких, как Black Shark 3, Nubia Red Magic 5G или ROG Phone II. Однако, вице-президент Oppo, Брайан Шен, подтвердил в своем профиле на Weibo, что это не телефон для игр, а флагман для геймеров.
Шен объяснил, что это означает все первоклассные характеристики, которые могут потребоваться для онлайн-игр, а также телефон, который выступает в роли обычного ежедневного водителя, который может фотографировать, красиво выглядеть и хорошо работать с течением времени.
Спецификации Ace 2 уже появились на TENAA, и мы знаем, что в телефоне будет чипсет Snapdragon 865 с модемом 5G. У него также будет 65 Вт быстрой зарядки, но, скорее всего, будет внедрена беспроводная быстрая зарядка 40 Вт, называемая AirVOOC, которая станет первой в отрасли. Цена, вероятно, составит 4 399 юаней, что составляет около 620 долл. США / 570 евро.