Ваш Xiaomi заработает как новый, тотальная чистка смартфона

Порой не всем хватает места на смартфоне,особенно когда есть свободного места 32 гб,а иногда и того 16 гб. Для этого есть хорошее решение .Требуется компьютер и смартфон ну и конечно нужно установить легенькую программу Xiaomi ABD.
Давай те сразу же приступим к самим манипуляциям.
Нужно зайти в смартфон в раздел разработчика. Находим вкладку отладка по юсб и включаем её. Дальше уже можно подключать смартфон к компьютеру по кабелю и открывать само приложение.
Когда смартфон подключен нужно выбрать передачу файлов.После этого уже переходим в приложение. И Нажать на Debloater .После этого вылезет окно на смартфоне об подтверждении отладки через этот компьютер,даем все возможные разрешения.
И снова нажимаем на Debloater .После этого появится окно со всеми возможными приложениями которые можно удалить без вреда смартфону.
После того как выбрали приложения , жмем Uninstall – начинается процесс удаления. По его окончании, жмем reboot system.
Ваш смартфон перезапуститься и можно отключить его от компьютера.После этого на вашем смартфоне заметно станет больше места -лично я освободил 5 гб свободного места .
Если вы что то случайно удалили это можно по прежнему свободно скачать на Play Маркете .
Вот таким способом без рут прав мы может освободить достаточно большое пространство памяти на вашем смарфтоне.
Давай те сразу же приступим к самим манипуляциям.
Нужно зайти в смартфон в раздел разработчика. Находим вкладку отладка по юсб и включаем её. Дальше уже можно подключать смартфон к компьютеру по кабелю и открывать само приложение.
И снова нажимаем на Debloater .После этого появится окно со всеми возможными приложениями которые можно удалить без вреда смартфону.
После того как выбрали приложения , жмем Uninstall – начинается процесс удаления. По его окончании, жмем reboot system.
Ваш смартфон перезапуститься и можно отключить его от компьютера.После этого на вашем смартфоне заметно станет больше места -лично я освободил 5 гб свободного места .
Если вы что то случайно удалили это можно по прежнему свободно скачать на Play Маркете .
Вот таким способом без рут прав мы может освободить достаточно большое пространство памяти на вашем смарфтоне.