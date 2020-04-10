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Ваш Xiaomi заработает как новый, тотальная чистка смартфона

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MobilZone
1 469
Порой не всем хватает места на смартфоне,особенно когда есть свободного места 32 гб,а иногда и того 16 гб. Для этого есть хорошее решение .Требуется компьютер и смартфон ну и конечно нужно установить легенькую программу Xiaomi ABD.
Давай те сразу же приступим к самим манипуляциям.

Нужно зайти в смартфон в раздел разработчика. Находим вкладку отладка по юсб и включаем её. Дальше уже можно подключать смартфон к компьютеру по кабелю и открывать само приложение.


Когда смартфон подключен нужно выбрать передачу файлов.После этого уже переходим в приложение. И Нажать на Debloater .После этого вылезет окно на смартфоне об подтверждении отладки через этот компьютер,даем все возможные разрешения.

И снова нажимаем на Debloater .После этого появится окно со всеми возможными приложениями которые можно удалить без вреда смартфону.

После того как выбрали приложения , жмем Uninstall – начинается процесс удаления. По его окончании, жмем reboot system.
Ваш смартфон перезапуститься и можно отключить его от компьютера.После этого на вашем смартфоне заметно станет больше места -лично я освободил 5 гб свободного места .

Если вы что то случайно удалили это можно по прежнему свободно скачать на Play Маркете .
Вот таким способом без рут прав мы может освободить достаточно большое пространство памяти на вашем смарфтоне.
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