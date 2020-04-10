Ваш Xiaomi заработает как новый, тотальная чистка смартфона









Порой не всем хватает места на смартфоне,особенно когда есть свободного места 32 гб,а иногда и того 16 гб. Для этого есть хорошее решение .Требуется компьютер и смартфон ну и конечно нужно установить легенькую программу Xiaomi ABD.Давай те сразу же приступим к самим манипуляциям.Нужно зайти в смартфон в раздел разработчика. Находим вкладку отладка по юсб и включаем её. Дальше уже можно подключать смартфон к компьютеру по кабелю и открывать само приложение.Когда смартфон подключен нужно выбрать передачу файлов.После этого уже переходим в приложение. И Нажать на Debloater .После этого вылезет окно на смартфоне об подтверждении отладки через этот компьютер,даем все возможные разрешения.И снова нажимаем на Debloater .После этого появится окно со всеми возможными приложениями которые можно удалить без вреда смартфону.После того как выбрали приложения , жмем– начинается процесс удаления. По его окончании, жмемВаш смартфон перезапуститься и можно отключить его от компьютера.После этого на вашем смартфоне заметно станет больше места -лично я освободил 5 гб свободного места .Если вы что то случайно удалили это можно по прежнему свободно скачать на Play Маркете .Вот таким способом без рут прав мы может освободить достаточно большое пространство памяти на вашем смарфтоне.